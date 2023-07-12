台股尾盤拉高漲63點收16,962點 緯創強勢漲停、台積電翻紅

台股今（12）日於平盤附近上下狹幅震盪，尾盤拉高，終場收盤上漲63.12 點，收盤指數16,962.03點，成交量 3,494.77億元。台積電（2330）收盤上漲1元，收盤價578元。法人表示，預期大盤短線持續反彈機會大，強勢題材股可以偏多為之。

國泰證期研究部說，從量價的關係來看，大盤量能明顯回溫，預期只要量能可以持續回溫，短期均線應該有機會出現止跌翻揚，量價再度轉為短多格局，預期大盤短線持續反彈機會大，建議強勢題材股可以偏多為之。

上市櫃公司 6 月營收公告，在觀光、汽車、百貨業等成長帶動下，合力交出 3.25 兆元，整體第 2 季上市櫃營收 9.35 兆元，相較於第 1 季的 9.27 兆元，略為成長，預期第3季營收應該會比第 2 季更好，全年營收呈現逐季成長態勢。

觀察 6 月營收創新高家數為 21 家，整體家數明顯減少，主要創高公司中，電子股以網通 、電子零組件等為主；傳產則以生技股為主，次產業族群來看，受惠解封、內需消費成長，觀光 6 月營收較去年同期大增 95.2%最強勁，整體內需表現仍舊優於出口。

今日盤面有9檔千金股，M31新增入列，強勢的有：力旺、世芯-KY、緯穎、創意、M31。

高於500元以上的高價股中，強勢的有：材料-KY、川湖、材料-KY、健策、環球晶。

今日成交量大的強勢股：英業達、緯創、國泰永續高股息、神達、長榮航、廣達、光寶科、元大高股息、康舒、威盛

今日成交量大卻走跌者：陽明、群創、聯電、中環、強茂、友達、長榮、瑞智、協易機、虹堡

今日成交金額大且走高者：緯創、廣達、技嘉、光寶科、英業達、緯穎、創意、神達、威盛、中興電

今日成交金額大卻走勢疲軟者：長榮、信驊、陽明、強茂、虹堡、辛耘、矽力*-KY、保瑞、弘塑、先進光