緯創股價113元 再創新高

緯創近期挾AI題材發威，股價直線狂飆，昨（11）日在外資法人點火下，強攻漲停板113元收市，再創歷史新高價，收盤價超車電子代工龍頭鴻海，居電子代工族群股后。

緯創昨天成交量達13萬張，外資反手買超2.14萬張，累計6月以來，三大法人賣超5.63萬張，其中，外資大賣12萬張，至於本土投信及自營商分別買超7,308張、5.7萬張。

緯創從今年初股價不到30元，與鴻海股價逾百元價差甚遠，但在AI題材引爆下，短短半年，股價大漲逾三倍，昨天進一步超車鴻海收盤價105元，坐穩電子代工股后，僅次於廣達。

緯創昨天股價強勢大漲之際，轉投資緯穎同步起舞，盤中攻上歷史新天價1,690元，終場漲105元、收1,650元，為歷史收盤新高價。筆電代工廠股價走勢也相當火熱，廣達以173元收市，大漲近6.5%，蓄勢挑戰前波高點175.5元；英業達收盤價47.25元，漲幅也超過6%。

緯創表示，6月季底效應帶動出貨爬升，第2季表現符合預期，筆電出貨繳出雙位數成長的成績；筆電出貨下半年將逐季增加，第3季筆電業務將優於第2季、桌機持平、顯示器小幅下滑。