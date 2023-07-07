緯創續創歷史新高 5G先導專案有效穩定軍心
代工大廠緯創（3231）今（7）日以104.5元開低走高，一度攻上111元，上漲5.5元，再創歷史新天價。 緯創昨日宣布攜手台灣大哥大打造全台首座5G古蹟智慧園區，執行副總沈慶堯指出，算力市場需求仍非常的大，整個產業最熱的議題，仍然是「雲端運算」題材當道。
緯創近日挾AI題材走勢狂飆，大獲買盤支持，今日早盤截至上午11點，成交量已超過12.4萬張，帶動股價再飆新高，沈慶堯也透露，隨著市場導入更多的AI技術，讓應用市場更加快速的發展，台灣大廠才能賣出更多的晶片，目前旗下還有智慧交通巡檢等產品，相信都會有很好的成果。
面對美中貿易戰升溫，沈慶堯指出，雙方維持這樣的狀況已久，事實上對代工生產及原廠委託設計製造方面，造成的影響相當有限，若真的遇到緊急狀況，公司都會出面主導晶片供應計劃，此外旗下客戶以歐、美、日為主，從晶片供應的角度來看幾乎沒有什麼太大的影響，而在AI伺服器供應鏈方面，也幾乎沒有聽到什麼問題。
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