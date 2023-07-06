緯創再創歷史新高 拉抬AI概念股英業達、廣達由黑翻紅

緯創（3231）昨日順利完成填息，今日再創歷史新高價，盤中上漲8元至110.5元、漲幅逾5%，拉抬AI相關概念股英業達（2356）、廣達（2382）盤中由黑翻紅，英業達上漲1.1元至46.3元、漲幅2.4％；廣達上漲2.5元至172元、漲幅1.4%。

法人表示，緯創6月EPS 亮眼；AI 伺服器將推升2023-2024 年EPS，緯創為 A100/H100 GPU 之主要/獨家供應商，且第4季後 AMD MI300 出貨量攀升，預估其 2023-24 年 AI 營收將成長。

緯創日前公告今年6月自結數，單月合併營收810.99億元，為今年單月次高，月增28%，年減20.12%，稅後純益17.33億元，年減20.9%，每股純益（EPS）0.62元，年減21.61%，獲利較去年同期衰退，但優於首季每股純益0.06元。

緯創湖口新建一座伺服器新廠，預計可在第3季完工，未來與原有湖口舊廠，成為主要的伺服器生產基地，預估今年GPU伺服器出貨逐季成長。