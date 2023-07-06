英業達AI團隊傳捷報　奪國際挑戰賽亞軍

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達機器人團隊。（英業達提供）
英業達機器人團隊。（英業達提供）

英業達（2356）昨（5）日宣布，旗下AI 研究中心傳捷報，在2023 IEEE 機器人與自動化國際研討會(ICRA) 舉辦的基準自主機器人導航挑戰中獲得亞軍。 資深副總陳維超指出，英業達持續多元布局，AI 技術除應用在機器人領域，也輔助工廠生產與管理，而這次在來自各國參賽的隊伍中嶄露頭角獲得亞軍，證明在AI 技術上已能夠與世界競爭。

陳維超表示，AI 團隊深耕自主導航領域多年，很高興首次參賽就獲得亞軍的頭銜，這次挑戰最困難的部分，是在決賽時，要能夠讓機器人在自主導航的模式下，用最短的時間，成功克服3種不同的狹窄環境，不僅要即時調整系統參數解決突發狀況，更要確保能夠順利完成3趟的計時自主導航。

ICRA 是機器人與自動化領域中規模最大、最負盛名的活動，匯集世界頂尖的學者、研究人員和行業代表參加。 BARN 挑戰的目的就是希望為導航系統創建基準。參賽者必須讓自主機器人盡速通過高度受限環境，且不撞擊到任何障礙物。

該競賽廣邀全世界各方導航好手，為最先進的導航系統創建基準，於參賽過程突破自家機器人性能界限。英業達憑著AI 團隊在機器人運動、感知、與操控上的底子，及成熟的機器人作業系統 (ROS) 的開發經驗，在眾多國際參賽團隊中脫穎而出，並於初賽及實體決賽中，皆奪得亞軍的頭銜。

陳維超透露，英業達在未來的願景上，期許 AI 團隊持續開發機器人相關技術，並透過優化機器人的運動、感知與操控等能力，提升機器人在「狹窄環境」中的自主導航表現，有利於擴大機器人在工廠生產製造，和輔助日常生活等應用，創造出更大的生產價值及便利生活。

機器人 AI 英業達

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