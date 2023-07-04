AI伺服器高速成長 野村：下半年廣達、英業達將最受惠

人工智慧（AI）族群躍居市場交投主旋律，野村證券按讚AI伺服器概念股，出具最新報告指出，下半年微軟、Google等大型雲端服務供應商（CSP）的AI伺服器訂單釋出，台系廠商包括廣達（2382）、英業達（2356）將成為主要受惠者。

野村證券上修伺服器今、明兩年的營收成長率，主要原因是AI伺服器從6月底開始快速增長。在2023、2024年，整體伺服器產值預估年增率分別為4%與16%（原先預估為1.5%及10%），其中，AI伺服器更是高速成長，今、明兩年的產值年增率將高達54%與49%。

不過，由於AI伺服器的平均售價遠高於其他伺服器（野村假設售價高達 16-20 倍），AI 伺服器的出貨量比重仍不高，將從2022年的1.1%，成長到2023年的2%，再到2024年的2.6%。

野村評估，下半年微軟、Google、Meta等大型CSP釋出初期AI伺服器訂單時，廣達及英業達將是主要受益者。在輝達的強力支援下，技嘉（2376）可望從中型客戶（如特斯拉及推特）、通路/分銷商及AI初創公司獲得最多AI訂單。至於緯穎（6669），則可能從較小的客戶及AI初創公司獲得AI訂單，最快可能到明年下半年才有可能獲得頂級CSP的訂單。

野村在報告中指出，AI伺服器將重塑雲端市場。就相關台廠的投資評等來說，野村對於廣達、信驊（5274）、台達電（2308）及光寶科（2301）都給予「買進」評等，對於緯穎則是中性看待。

大摩則發布報告指出，對大中華半導體產業必須擇優布局，主要仍看庫存消化及需求成長速度而定。就AI伺服器來說，預期一些公司可以受惠於中長期的需求，但大摩對於短期需端需求仍保持謹慎的態度，因此對於信驊給予「劣於大盤」的評等。