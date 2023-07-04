下一檔千金股準備 穎崴衝天價、登上第12高價

台股今（4）日守在萬七之上，AI題材仍是盤面上的焦點，半導體測試介面解決方案大廠穎崴（6515）開高走高，衝破900元關卡，盤中一度衝上928元，創下歷史新高價，且超車嘉澤（3533），成為第十二大高價股，市場看好有朝千金股叩關的機會。

台股今日千金股可望再添一檔，M31（6643）開高走高，盤中一度衝達1,010元，再創歷史新高，台股再現11千金；市場注意的則是另一檔千金股的挑戰者，穎崴早盤以866元開出，上漲18元，股價開高走高，一度拉升至928元，上漲80元，創下歷史新高，盤中漲幅近7%。

穎崴看好AI、高速運算（HPC）、5G與車用晶片等產業帶動高階半導體測試需求持續成長，積極推行智慧製造，擴建高雄二廠已落成，為明、後年半導體商機做好準備。

穎崴表示，持續積極布局高頻、高速產品線，在高階邏輯測試座部分，目前單晶片已完成2萬多pin 高頻高速測試驗證；主動式溫控系統方面，單顆晶片功耗已從800瓦逐步往2,000瓦的產品需求發展；另外，垂直探針卡（VPC）的微機電（MEMS）探針卡已經送樣驗證中，有望自今年第4季起逐步貢獻營收。