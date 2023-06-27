出關第一天 易飛網一飛衝天攻漲停、委買高掛逾9000張

先前遭列警示股的易飛網（2734）今日恢復正常交易，出關第一天，股價就展開慶祝行情。由於易飛網目前是盤面上六檔旅行社股中，唯一股價尚未破百者，在買盤奮力拉抬下，今日漲停價來到75.6元，一舉來到9年多來新高價，且漲停價委買高掛9000餘張。

觀光股近期不僅股價急漲急跌，且當沖成交量占比過高，造成多檔個股遭列注意股，且易飛網出關後，仍有三檔觀光股被列為警示股，包括同屬旅行社的山富（2743）、五福（2745），其中，五福今日是處分截止日、28日將恢復正常交易，山福則7月4日是處分截止日，7月5日恢復正常交易。另，夏都（2722）今日起遭列警示股，撮合方式為每5分鐘一次，處分截止日至7月12日。

易飛網為迎接疫後旅遊新熱潮，早在國境開放前即進行市場布局，包括透過與航空公司合作，除了取得獨家航線銷售，亦針對東北亞及東南亞熱門城市進行包機行程規劃，擁有台灣虎航每月逾一萬個機位，創下公司歷年最高保證機位數量，以確保境外旅遊復甦之際能有充足供應量，並持續與航空公司著手規劃潛力航線布局。

此外，在離島方面，易飛網深耕馬祖多年，除於當地設有分公司外，亦為南北之星快輪獨家總代理、華信假期總經銷及台灣好行@馬祖承攬廠商，隨著華信航空於今年3月底開航「台北馬祖南」航線，成功整合橫跨陸、海、空三大交通運具，成為完善本島赴馬祖交通網的一大助力，將提供國人及國際旅客多元且適切的交通方案及旅遊行程。