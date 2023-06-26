台積 下半年營運將轉強

台積電下半年營運有望轉強，業界評估主要仍以蘋果相關新應用挹注為主，非蘋手機應用仍積弱不振，急單與短單貢獻有限。至於當紅的高階AI相關應用，短期對台積電貢獻也難以評估，預料要明年才得以更具體量化計算。

業界人士指出，目前AI相關應用仍在早期階段，實際上，目前對台積電營收貢獻最大仍是來自高速運算（HPC）與智慧手機相關領域，而AI目前在台積電的分類項目中，仍屬高速運算的一部分，暫時未能獨立計算。

台積電統計，首季來自高速運算營收占比為44%，智慧手機相關居次、達34%。而在智慧手機市場去年下半年開始進行庫存調整後，業界認為，智慧手機庫存去化接近尾聲，高階旗艦品牌市占率仍將成長，呈現強者恆強態勢。

科技市調機構Counterpoint Research報告顯示，蘋果2022年拿下全球手機85%獲利，創新高，預期今年在產業逆風中，出貨有望逆勢成長。反而是高速運算相關的伺服器領域，近期仍在庫存調整過程，業界認為，雖然短期調整無礙長期成長，但AI應用對於伺服器產業的影響，仍需持續觀察是否排擠大廠預算。

此外，依據高速運算產業分析公司Hyperion Research在insidehpc.com先前刊登與台積電主管訪談資訊顯示，台積電定義的高速運算領域包含CPU、GPU和AI加速器，依據說明，台積電預期至少到2025年，高速運算都將持續為最強勁成長的平台。