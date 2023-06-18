AI商機 鴻海喊市場三位數增長

人工智慧（AI）相關產品高成長，不僅兩大晶片廠及四大雲端服務供應商（CSP）看好，國內產業大咖鴻海、廣達、台達電等，均同聲唱旺AI未來高度成長潛力。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，隨ChatGPT使用人數愈來愈多並且依賴它，AI伺服器市場起來比預期快，今年下半年可能有三位數（100%）成長，我們去年整個伺服器營收是1.1兆元，全球超過40%市占率，鴻海持續在伺服器提升市占率。

劉揚偉表示，輝達創辦人黃仁勳在2023台北國際電腦展演講，當場秀出影片，影片中的製造設備與過程，都是在鴻海旗下鴻佰工廠做的，我們能提供製造的價值，我們也用它（輝達）的模組做成伺服器，提供給客戶。

劉揚偉表示，鴻海的伺服器產品除了英特爾、超微 、ARM架構，AI伺服器也搭載輝達解決方案。據悉，受惠ChatGPT、Omniverse等相關需求爆發，鴻佰也獲客戶緊急追單。

廣達董事長林百里指出，廣達2016年就開始生產AI伺服器，已獲得很好業績，未來前景更好，且汽車也要連結AI，會進一步開發相關產品。廣達AI伺服器比重已超過五成，下半年需求向上，明年AI伺服器營收將大幅增加，帶動整體營收雙位數成長。