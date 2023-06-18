聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI商機 鴻海喊市場三位數增長

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

人工智慧（AI）相關產品高成長，不僅兩大晶片廠及四大雲端服務供應商（CSP）看好，國內產業大咖鴻海、廣達、台達電等，均同聲唱旺AI未來高度成長潛力。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，隨ChatGPT使用人數愈來愈多並且依賴它，AI伺服器市場起來比預期快，今年下半年可能有三位數（100%）成長，我們去年整個伺服器營收是1.1兆元，全球超過40%市占率，鴻海持續在伺服器提升市占率。

劉揚偉表示，輝達創辦人黃仁勳在2023台北國際電腦展演講，當場秀出影片，影片中的製造設備與過程，都是在鴻海旗下鴻佰工廠做的，我們能提供製造的價值，我們也用它（輝達）的模組做成伺服器，提供給客戶。

劉揚偉表示，鴻海的伺服器產品除了英特爾、超微 、ARM架構，AI伺服器也搭載輝達解決方案。據悉，受惠ChatGPT、Omniverse等相關需求爆發，鴻佰也獲客戶緊急追單。

廣達董事長林百里指出，廣達2016年就開始生產AI伺服器，已獲得很好業績，未來前景更好，且汽車也要連結AI，會進一步開發相關產品。廣達AI伺服器比重已超過五成，下半年需求向上，明年AI伺服器營收將大幅增加，帶動整體營收雙位數成長。

伺服器 AI 鴻海

延伸閱讀

黃仁勳「黑皮衣」獨領風騷 矽谷新科技巨人誕生

鴻海「去風險化」 重整供應鏈

劉揚偉BBC專訪：美中交惡 押注EV是鴻海去風險化一環

黃仁勳旋風來台後已返美 陸媒指6月初訪中消息為假

相關新聞

聯發科20日除息 後市受關注

晶片大廠聯發科20日除息，每股配發約76元現金股利，股利紅包總額約有1,215.7億元，以16日收盤價751元來計算，殖...

AI商機 鴻海喊市場三位數增長

人工智慧（AI）相關產品高成長，不僅兩大晶片廠及四大雲端服務供應商（CSP）看好，國內產業大咖鴻海、廣達、台達電等，均同...

威盛 衝刺AI應用出貨

威盛（2388）昨（16）日召開股東會，董事長暨總經理陳文琦表示，下半年營運有望比上半年好。他認為，AI發展對全球影響巨...

大立光 攻睡眠檢測產品

大立光（3008）擴展手機鏡頭之外新應用，再下一城，旗下子公司大立雲康昨（16）日宣布，新開發雲端睡眠檢測產品-度眠獲得...

建碁 全年業績看增

宏碁集團旗下工業電腦廠建碁（3046）上半年在大型專案挹注下，前五月營收相比去年同期已近翻倍增長，展望後市，建碁董事長簡...

騰輝 樂觀車電市場

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）昨（16）日召開股東會，公司表示，儘管全球總體經濟不佳，但在新車朝電動化、智慧化發展推動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦