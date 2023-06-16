AI再火2年！3台系 EMS 廠股價創高 分析師曝這檔也狂漲

隨著AI 題材熱度飆升，電子代工（EMS）大廠緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）股價再創波段新高，走勢連日強勢攀升，而分析師指出，緯創的輩份是電子五哥之首，這個熱度才是它原本應該要有的表現，回顧緯創成長的故事，真的精彩絕倫，而講到緯創，絕對不能忘記提宏碁（2353），因為緯創+前身宏碁PC代工部門。其實就是一部完整的「電腦科技史」。

分析師指出，當時宏碁高效能筆電Aspire開始在世界PC的舞台發光、發亮時，鴻海創辦人郭董都還窩在土城做模具、蘋果賈伯斯還在為快下市的Apple公司尋找金主、Twitter執行長馬斯克還在南非讀高中。而近日宏碁又以Chromebook在美國市場取得40%的市占率，穩居當地市場銷售龍頭的寶座，而累計自今年前5個月份的銷量，更以逾3成的市占率，在全品牌中拿下最強銷售冠軍的佳績。

分析師透露，宏碁在電腦市場的客戶已開始拉貨，造成訂單大舉回籠的同時，股價也上演價量俱增的行情，昨（15）日股價以33.45元作收，相較去年7月初每股20.65元的價格來說，目前股價可說是一飛沖天了，所以在看到近期緯創、英業達、廣達漲勢連連的同時，也千萬不要忽略老前輩宏碁的表現。

分析師表示，緯創近日剛辦完股東會，由於它有外資、投信法人，尤其00878的加持，所以不僅量滾量鎖碼獨具優勢外、今年以來的漲幅更是高達161%、絕不容忽視，而自己仔細的翻找緯創的過往經歷以及故事後，才發現緯創的輩份，其實可以說是電子五哥之首真的非常精彩。而如今緯創儼然成為市場中的當紅炸子雞，大獲投信買盤青睞，也推升其股價向上展開攻勢，連創波段新高，也顯示出AI供應鏈，仍為台股盤面上最火熱的題材。

此外，近期漲勢凌厲的代工大廠英業達董事長葉力誠近日也在股東會上表示，AI題材前景的看好，並斷言「AI風潮在未來2年仍將再繼續漲」，而AI伺服器占整體伺服器出貨滲透率有望拉高到10%以上，看好2024年AI伺服器出貨將年增雙位數百分比，他股東會講述的內容，也再度刺激英業達股價飆升，當日成交量也再創新高，可見市場對目前雲端、AI題材的前景，仍充滿期待，投資人也可以對有關個股的表現樂觀看待。