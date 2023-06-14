快訊

馬國女大生性侵擄殺案再逆轉…最高法院「撤銷死刑判決」 發回更審

iPhone「學台灣人講話」害全網笑瘋！她說這句話Siri硬要台灣國語

2關鍵主宰全球電動車發展版圖 Q1變化牽動台廠供應鏈地位

信任科技業者 Gogolook 最快第3季在台灣創新板上市

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Gogolook以「走著瞧股份有限公司」名稱，向台灣證券交易所遞交創新版上市申請。圖／Gogolook提供
Gogolook以「走著瞧股份有限公司」名稱，向台灣證券交易所遞交創新版上市申請。圖／Gogolook提供

主打「信任科技」服務商Gogolook（走著瞧）（6902）今（14）日舉行上市前業績發表會。預計最快今年第3季在台灣證交所創新板（TB）掛牌，創下多個紀錄，包括首間由7年級生的台灣年輕創業者設立、第一家以新經濟軟體為主要業務、鎖定全球市場的本土上市公司。

Gogolook 深耕全球防詐產業10逾年，以「信任科技（TrustTech）」為核心，透過數據與AI研發能力，產品線包括消費者信任雲、企業端信任雲、以及商業服務三大產品線，有望帶動台灣新創公司在資本市場的支持下加速進軍國際。

Gogolook （走著瞧，6902）創立於2012年，以開發陌生來電辨識軟體 Whoscall 出發，目前在日本、韓國、泰國、馬來西亞、香港與巴西等全球七個重點市場，提供數位防詐及風險管理服務。Gogolook 已為全球阻擋100億次以上的惡意電話與簡訊。在台灣疫情期間查核超過500萬則通訊軟體中的不實資訊，挽救數百名詐貸受害者。

去年全球軟體業成長趨緩， Gogolook 2022年營收較前2021年成長64%。 全年合併營收為4.2億元，過去三年毛利率維持85至90%之間，今年第1季營收1.82億元，年增107%，創單季歷史新高，今年前5月累計營收3.13億元，相較去年同期成長105%。

Gogolook指出，以信任為核心持續開發產品線，在單一市場來提高獲利能力，除台灣之外，東南亞和東北亞為主的海外市場為Gogolook重要的成長來源，占去年整體營收達四成。展望未來，Gogolook將複製在台灣既有服務和商業模式到海外市場，持續探索更多海外新市場。Gogolook 共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，目前公司仍在成長期。

營收 軟體

延伸閱讀

政府攜手電商平台 推動聯防機制防詐

產業署推防詐3措施 部分電商已導入物流隱碼

不同年齡受騙型態不同 台中阻詐冠軍警分局分眾分齡教防詐

榮獲亞洲區ATM大獎肯定 中信銀165防詐服務策略 守護客戶資產更進階

相關新聞

信任科技業者 Gogolook 最快第3季在台灣創新板上市

主打「信任科技」服務商Gogolook（走著瞧）（6902）今（14）日舉行上市前業績發表會。預計最快今年第3季在台灣證...

台股漲21點收17,238點 台積電跌3元收590元

台股今（14）日走勢震盪，早盤一度創高，收盤上漲21.54點，收盤指數17,238.14點，成交量 3,198.03億元...

英業達、緯創成交爆量 股價勁揚逾半根漲停

英業達（2356）近日成交爆出近期最大量，午盤後成交量已突破16萬張，股價上衝至42.95元，上漲2.35元、漲幅5.7...

超微推新款AI晶片 英業達帶16萬巨量改寫22年新高

超微（AMD）昨（13）日發表即將推出的人工智慧（AI）處理器系列，帶動今台廠供應鏈股價上漲，英業達（2356）最高一度...

金像電股東會拍板配息3.5元 泰國巴真府廠目標2025量產

金像電（2368）今（14）日召開股東常會，由董事長楊承澤先生主持。會中除承認民國111年度財務報表外,並通過民國111...

蔡明忠笑談股利 最好發10元

台灣大昨（13）日的股東會上，有小股東建議拉高現金股利，台灣大董事長蔡明忠笑稱：「我是大股東，我也希望發（每股）10元，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦