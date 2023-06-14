信任科技業者 Gogolook 最快第3季在台灣創新板上市

主打「信任科技」服務商Gogolook（走著瞧）（6902）今（14）日舉行上市前業績發表會。預計最快今年第3季在台灣證交所創新板（TB）掛牌，創下多個紀錄，包括首間由7年級生的台灣年輕創業者設立、第一家以新經濟軟體為主要業務、鎖定全球市場的本土上市公司。

Gogolook 深耕全球防詐產業10逾年，以「信任科技（TrustTech）」為核心，透過數據與AI研發能力，產品線包括消費者信任雲、企業端信任雲、以及商業服務三大產品線，有望帶動台灣新創公司在資本市場的支持下加速進軍國際。

Gogolook （走著瞧，6902）創立於2012年，以開發陌生來電辨識軟體 Whoscall 出發，目前在日本、韓國、泰國、馬來西亞、香港與巴西等全球七個重點市場，提供數位防詐及風險管理服務。Gogolook 已為全球阻擋100億次以上的惡意電話與簡訊。在台灣疫情期間查核超過500萬則通訊軟體中的不實資訊，挽救數百名詐貸受害者。

去年全球軟體業成長趨緩， Gogolook 2022年營收較前2021年成長64%。 全年合併營收為4.2億元，過去三年毛利率維持85至90%之間，今年第1季營收1.82億元，年增107%，創單季歷史新高，今年前5月累計營收3.13億元，相較去年同期成長105%。

Gogolook指出，以信任為核心持續開發產品線，在單一市場來提高獲利能力，除台灣之外，東南亞和東北亞為主的海外市場為Gogolook重要的成長來源，占去年整體營收達四成。展望未來，Gogolook將複製在台灣既有服務和商業模式到海外市場，持續探索更多海外新市場。Gogolook 共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，目前公司仍在成長期。