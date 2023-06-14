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台股漲21點收17,238點 台積電跌3元收590元

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
圖為台股示意圖。報系資料照
圖為台股示意圖。報系資料照

台股今（14）日走勢震盪，早盤一度創高，收盤上漲21.54點，收盤指數17,238.14點，成交量 3,198.03億元。台積電（2330）收盤下跌3元，收盤價590元。法人表示，目前指數與季線正乖離偏大，短線轉為震盪整理為正常現象，今年以來表現較強的AI族群雖然累計較大漲勢，但趨勢不變的情況下，下半年仍然有表限機會，可偏多操作。

國泰證券證期處經理蔡明翰表示，近期指數靠電子族群持續震盪往上，在升息情況有望反轉，以及基本面明顯改善，加上AI題材加持的情況下，目前指數來到萬七以上，但季線才在萬六左右，指數與季線有超過1,000點以上的價差，正乖離偏高，短線上會導致大漲後的獲利了結賣壓出爐，接下來轉為震盪整理為正常現象，整理過後還有轉強機會，投資人可以偏多操作，AI族群尤其須持續關注NVIDIA股價，只要股價能持續震盪走高，台股也還會有走高機會。

針對近期表現強勢且量大的航空股與觀光股，蔡明翰指出，暑假旺季即將到來，目前在利多還未實現之前風險較低，但當真正進入暑假之後，隨時都有可能見高之後反轉向下，目前短線角度可偏多操作。而觀光族群在題材加持之下，特色是會維持強者恆強的狀況，所以盡量選擇較強勢的個股，操作方式有二：一、以分段角度，分散角度切入以防資金進場時剛好買在高點；二、保守投資人，可以再大漲時不追，當電子族群轉強，觀光航空休息時再介入，會較安全。

今日盤面維持十千金，強勢的有：創意、祥碩、緯穎、譜瑞-KY、亞德客-KY。

高於500元以上的高價股中，強勢的有：AES-KY、弘塑、國巨。

今日成交量大的強勢股：長榮航、華航、緯創、英業達、堤維西、協易機、虹堡、中環、長榮、華孚

今日成交量大卻走跌者：光寶科、飛宏、仁寶、技嘉、台半、聯嘉、日月光投控、辛耘、中工、建碁

今日成交金額大且走高者：長榮航、緯創、華航、英業達、長榮、台達電、華孚、廣達、虹堡、緯穎

今日成交金額大卻走勢疲軟者：技嘉、世芯-KY、元太、辛耘、光寶科、日月光投控、飛宏、M31、聯詠、台半

長榮航 光寶科 觀光

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