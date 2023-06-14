超微推新款AI晶片 英業達帶16萬巨量改寫22年新高
超微（AMD）昨（13）日發表即將推出的人工智慧（AI）處理器系列，帶動今台廠供應鏈股價上漲，英業達（2356）最高一度拉升至44.45元，盤中漲幅逾4%，股價創下22年來新高，雍智科技盤中漲幅逾2.5%，股價創波段新高，而其餘京元電、鈺創、緯穎、南電、映泰也有不錯的表現。
超微公布Instinct MI300系列將包含一款能夠加速處理生成式AI的加速器，這款產品名為MI300X，是1月在消費電子展（CES）展示產品陣容的一部分；且同時亞馬遜雲端事業AWS與臉書母公司Meta的主管都皆表示他們的資料中心中採用新的超微處理器。
英業達近日於股東會表示，去年AI伺服器占整體伺服器出貨約5%，今年有望成長至10%以上，並且看好明年AI伺服器出貨將年增雙位數；為因應伺服器市場成長趨勢，英業達宣布，前進泰國設立子公司，並將在泰國主要生產伺服器類的產品，規劃明年下半年啟動量產。
英業達5月營收460.61億元，月增24.9%，年增16.6%；前五月合併營收2,031.13億元，年減4.4%；英業達表示，6月將迎來季底效應，帶動出貨顯著成長，整體表現也將恢復成長趨勢。
雍智科技5月營收1.10億元，月減8.0%，年減-11.9%；累計其今年前5月營收為6.03億元，年減3.1%；雍智科技主要從事半導體測試載板設計及後段組裝製造，其擁有三大產品線，其中包括IC測試載板、老化測試板、探針卡等。
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