樺漢攜陽明交大、聖約翰科大 簽校校企聯盟合作規劃書

為有效推動台灣產學交流合作與教學資源共享，培育創新優秀人才並邁進國際舞台，工業電腦大廠樺漢（6414）結合國立陽明交通大學、聖約翰科技大學，於今(13)日簽訂三方合作意向書，為台灣校校企聯盟合作開啟嶄新里程碑。

今日國立陽明交通大學林奇宏校長、聖約翰科大張文宇校長、與樺漢集團朱復銓董事長，樺漢科技集團旗下瑞祺電通洪德富總經理、邊信聯科技邵家健董事長、總統府林佳龍秘書長、教育部潘文忠部長等蒞臨活動表示祝賀，現場聚集產官學重量級人士，一同參與見證 台灣校校企聯盟合作開啟嶄新里程碑，正式開啟台灣開創業界首例，超前佈局”前期智能教育佈局、產學研究+技職教育+樺漢落地應用方案”，落實 ESG新顯學。

今天參與盛會的總統府林佳龍秘書長與教育部部長潘文忠蒞臨活動並獻上深深的祝福，林佳龍秘書長現場賀詞表示，「以人為本」，台灣現今面臨少子化的時代，在數位科技的變革下，人才皆是跨領域的結合，政府以2030年為一個目標，全力推動延攬、育才、留才相關政策，同時促進教育資源整合與產業對接，身為工業電腦的樺漢，在短短時間內整合集團資源，從近期嘉義馬稠後工業園區，升級成智慧產業園區，建置包括智慧交通、智慧永續、智慧安全與智慧治理的系統等，來建構智慧化環境，藉以實現數位國家、智慧城市的目標，凸顯三大構面，軟硬結合、數位與ESG淨零雙重轉型、內外兼修：5+2產業創新計畫，到六大核心產業，此次校校企聯盟合作，將成為台灣人才走上國際舞台啟動了示範效果。

朱復銓常懷飲水思源之感恩善念，故亦身兼聖約翰科技大學董事，他在於樺漢集團經營有成之餘，深知人才是成就企業最重要的資源，朱復銓以實際行動落實想法，為培育創新且與時俱進的世界級人才努力。

朱復銓表示：「很榮幸今天有此機緣整合資源並與各位達成共識，三方簽訂「校校企策略聯盟合作規劃書」深具意義，並由樺漢提供兩所大學師生新台幣一千萬元共同成立 ESG 中心，並參與國科會產學計畫，以落實入學即就業，畢業即創業之理念。也促進後續學術研究與業界實務運作之共同推展的實習合作教學與實務實習訓練交流，期以縮短學用落差。」

更重要的是，朱復銓經與國立陽明交大交流，經交大加速器產創團隊推薦陽明交大創新中心衍生企業邊信聯科技股份有限公司後，指示樺漢集團旗下在資通訊安全管理領域著墨很深的上市企業瑞祺電通股份有限公司進行參與研究了解後，並進一步認購邊信聯科技股份有限公司首輪增資金額四千萬元。

邊信聯的可信邊緣運算平台是提供邊緣運算安全、可信及隱私保護技術的高科技軟體公司，提供各合作夥伴IoT、AIoT及邊緣運算相關資料安全防護、資料隱私保護及可信運算平台解決方案，透過彼此雙方核心技術、軟硬產品結合及樺漢科技建立的產業生態系創新服務等多層次合作機會，共同發揮雙贏能量，在國際舞台上發光。

國立陽明交大為國內歷史悠久且深具代表之教育學府，在高科技與創新產業人才的培育有目共睹，此次與樺漢及聖約翰科大簽署合作備忘錄，雙方共同培育專業人才，建構產學合作夥伴。

國立陽明交通大學校長林奇宏表示：「很高興今天參與和簽署「校、校、企三方產學一條龍」活動，不僅超前部署學生的職涯，讓學生在地就學，畢業後在地就業，全方位滿足學涯、職涯及生涯規劃，在今日三方締結聯盟，是為響應政府多元人才政策，創造完整架構之就學、就業和創新的生態圈。此外，我們也會協助成立樺漢學院，更能有效協助樺漢集團人才培育和國際高端人才引進。我們提供聖約翰學生在台北校區跨校選課和課程授教，讓教學無所不在。」

聖約翰科大前身為新埔工專，成立56年以來成為培育技職人才的重要搖籃，校友在各產業都有卓越成就，此次與陽明交大校際聯合，無論是師資、學分選修、跨校課程或北市上課地點等，對學生而言是大利多。

聖約翰科技大學校長張文宇表示：「很榮幸能與陽明交大締結盟約，藉由樺漢科技的資源支持母校，在產學方面提供頂尖的訓練與深度交流，如獲「鑽石級教學輔導工具」，可以培育更優質的人才。今日校校企三方簽約的順利推展，感謝董事長朱復銓的用心與支持，也感謝秘書長林佳龍和部長潘文忠的加持，我們將秉持一貫的教育理念，繼續為台灣社會培育兼具理論與實務的人才。」