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技嘉一度衝24年高 網友喊「259的一位勇者我們懷念他」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
技嘉今（12）日股價開高後一度衝達259元。（本報系資料庫）
技嘉今（12）日股價開高後一度衝達259元。（本報系資料庫）

技嘉上周五公告5月營收數字誤植，網友質疑「這是G心叵測的神操作嗎?」，技嘉今（12）日股價開高後一度衝達259元，寫下1999年7月以來的新高價，以分價成交統計來看，買在259元的僅有1張，技嘉股價今日成為PTT上網友討論焦點，就有人直言，「259的一位勇者我們懷念他」。

技嘉上周五召開股東會，董事長葉培城釋出下半年將優於上半年，全年業績持續較去年成長的訊息；另外，當紅的AI伺服器也已開始交貨，總經理李宜泰表示，伺服器業務全年維持兩位數成長；AI伺服器題材加上股東會報佳音，激勵股價飆上漲停240.5元收盤，上漲21.5元，創2000年4月以來新高價。

技嘉在上周五（6月9日）下午7時1分重大訊息公告更正5月營收，主因營收數字誤植，根據技嘉的公告，更正前5月營收金額為9,477,940,754仟元，更正後金額為9,477,940仟元；技嘉5月營收誤植，且單月營收達9.47兆元，較正確的94.77億元爆增，引來網友質疑，「技嘉營收誤植9兆股價噴爆，這是G心叵測的神操作嗎？」。

技嘉今日以242元開高，開盤僅11分鐘，股價衝高至259元，漲幅達7.55%，創下24年新高，其後股價漲幅縮小，盤中漲幅逾1%；統計分價成交情況，多數成交在248~251元，259元僅有1張成交。

技嘉股價表現引來PTT看板Stock網友討論，「技嘉繼續噴..」、「九兆技嘉 無敵了吧」、「技嘉水龍頭打開就有石油？」、「9兆技嘉 下個月股價超過GG成為AI護國神社山」、「9兆技嘉帶領大家衝上2萬點」、「技嘉痕甩微星,想追上華碩?」 不過，隨著股價漲幅收縮小，也有網友直言，「259的一位勇者我們懷念他」。

技嘉

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