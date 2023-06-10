台積5月營收1765億 月增19.4%

晶圓代工龍頭台積電九日公布五月受惠客戶拉貨動能回溫，合併營收一七六五點三七億元，月增百分之十九點四，為四個月來新高；累計前五月合併營收八千三百三十點七億元。

台積電稍早提出本季財測目標，預估營收介於一五二至一百六十億美元，以新台幣三十點四元兌換一美元為計算基礎，合併營收介於四千六百二十點八億元至四八六四億元，以中位數財測推估，六月營收約一千五百億元左右。

台積電董事長劉德音主持今年股東會時說，公司前景十分光明，且部分終端需求已逐漸回升，全年營運可能會少許負成長，但公司已做好準備，迎接明年起下一波成長。

劉德音強調，儘管過去世界經歷美中貿易衝突、疫情、俄烏戰爭及氣候變遷等諸多挑戰，但台積電仍在穩定道路上持續快速發展，近期生成式ＡＩ快速發展，客戶確實追加訂單。

台積電總裁魏哲家證實，台積湧進先進封裝急單，遠超過台積現有產能，公司已啟動擴產，且希望速度愈快愈好。

昨外電報導，台積將在熊本縣菊陽町建廠，當地出現嚴重交通壅堵，台積已向熊本當局表達憂慮，但官員估計，塞車要數年才能緩解。