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股東會釋佳音 技嘉飆漲停衝上23年新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

技嘉（2376）今（9）日召開股東會，董事長葉培城釋出下半年將優於上半年，全年業績持續較去年成長的訊息；另外，當紅的AI伺服器也已開始交貨，總經理李宜泰表示，伺服器業務全年維持兩位數成長；AI伺服器題材加上股東會報佳音，激勵股價飆上漲停240.5元收盤，上漲21.5元，創2000年4月以來新高價。

技嘉今日以223元開高走高，以漲停作收，股價衝上23年新高，技嘉股價自5月中旬起漲以來，漲幅達77.49%，主受惠於AI伺服器題材持續發酵。

技嘉股東會今日登場，董事長葉培城表示，目前審慎看待PC產業，下半年有機會比上半年好，伺服器產品不會差，今年整體業績目標要較去年成長；他指出，受第2季主機板與顯示卡淡季影響，目前還未出現需求，不過，第2季伺服器會優於首季，至於大量出貨則是在下半年。

伺服器 股東會 技嘉

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