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寶雅91APP 挑長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

主計處預測今年民間消費實質年增6.92%，將創18年來新高，並較2022年年增3.54%，解封後實體零售可望受惠，寶雅（5904）與91APP*（6741）未來業績成長性大，可挑長天期認購權證操作。

零售業今年前五月累計營業額1.85兆元，年增8%，受惠於實體店人流復甦。寶雅今年上半年同店營收成長達高個位數至雙位數，下半年基期墊高， 預估同店營收成長降至中低個位數。電子購物及郵購業今年前五月累計營業額僅年增1.1%；不過，2022 年台灣電商滲透率僅11.5%，相比於全球的20%以上還有接近一倍的成長空間，今年下半年台灣電商銷售額可望回到雙位數成長，電商產業龍頭91APP可望回到15%至20%年成長水準。

寶雅展店效益發酵，5月營收為17.3億元，年增26.7%；4、5月同店成長達11.5%、23.5%，營收展望更佳，加上營業槓桿效益。旗下五金品牌「寶家」揮軍雙北市場，先於新北永和開出首家雙品牌複合店，有望為營運添動能。

91APP* 提供零售電商一站式解決方案，優勢包括提供大規模原生軟體雲、API串接客戶既有POS／ERP系統、完整促銷模組及整合能力。91APP* 在2022年台灣電商滲透率僅11. 5%，法人估還有一倍以上成長空間；線上線下整合趨勢明確，實體零售的電商營收還有六倍成長空間。

看好寶雅、91APP*後市表現的投資人，可挑選價內外15%、距到期日90天以上的權證介入。

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