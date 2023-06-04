台積股東會 資本支出、配息受矚目

半導體台積電、瑞昱、鏡頭之王大立光、被動元件廠國巨、雙Ａ品牌廠華碩、宏碁股東會本周同步登場，其中尤以權值股台積電六月六日的股東會最受矚目，預計屆時台積電董事長劉德音、總裁魏哲家將釋出包括製程產能、海外設廠、AI應用、資本支出、半導體後市等最新說法。

魏哲家四月法說會指出，台積電海外布局中，美國、日本將如原計畫二○二四年量產，高雄廠調整原二十八奈米製程規畫，切入先進製程。

近期輝達優於預期的財報成功掀起AI應用話題，半導體供應鏈透露台積為此追加投片、先進製程產能大增，且基於台積高速運算營收已超越手機營收，劉德音和魏哲家如何看未來先進製程需求與科技應用，也是小股東最新關注焦點。

台積五月董事會已宣布拉升季配息至三元，是暌違兩年後再度拉升配息，後續是否拉升？也牽動台積資本支出規畫，基於近日出現美系券商認為台積或將下修資本支出，台積如何決策，勢必成為股東會一大話題。

緊接在台積之後的，則是鏡頭之王大立光股東會。大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果、非蘋供應鏈，七日股東會由董事長林恩平親自主持，是疫情三年來首度開放的實體股東會，外界高度關注；預料下半年新機出貨拉貨、新廠進展、車用布局策略轉彎、手機規格升級速度、終端庫存等問題，將是提問焦點。

另一方面，大立光去年全面改選，再度啟動世代交替，原技術長黃有執升總經理，今年股東會也是他首度對外公開露面。

大立光雖本季營運失色，預期五月拉貨動能比四月差，但外界預期隨iPhone 15即將亮相，有望帶動大立光下半年營收重回成長。