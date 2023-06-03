美系券商：台積可能調降資本支出

「護國神山」台積電股價受惠人工智慧（AI）議題，近日節節攀高、前景備受關注。

昨日外資陸續發布最新報告，但摩根大通證券指出，台積電的AI相關營收僅占百分之五，台積電下半年預估EPS不變，若市場重新將目光聚焦於產業景氣，則台積電可能會在未來三個月面臨修正。近日台積大漲是與ADR價差擴大、資金尋找輝達以外AI股、以及資金重回亞股因素帶動，半導體產業未來仍需回歸AI應用與基本面觀望。

小摩重申台積展望仍「優於大盤」、目標價六百五十元。

除小摩外，美國券商Needham分析師Charles Shi也發布報告預期，台積在第二季法說會上可能調降資本支出，調降資本支出可讓先進製程軍備競賽降溫，供需重回平衡，能維持台積在下一個景氣循環的訂價能力。

小摩表示，台積電二○二三年AI相關營收僅約占總營收的百分之五，其中絕大部分來自輝達的AI晶片（A一百、H一百），還有一些來自Google的TPU，以及其他超大規模企業，如Meta、亞馬遜Inferentia 二和特斯拉的FSD晶片等其他ASIC產品。

儘管台積電在AI晶片方面具有接近百分之一百的市占，但相關產品銷售量並不高。整體而言，AI對於台積電的營收貢獻相對緩慢。何時可期待AI對台積電的貢獻增加？小摩評估，資料中心的AI伺服器需要有較高滲透率，才能使台積從資料中心AI業務中獲得更高的營收貢獻。

Charles Shi則預估台積今年總資本支出額二百八十億美元，低於原先預測的三百一十億美元，明年總資本支出預估從三百五十億美元降至二百八十億美元。Charles Shi認為投資人應可將此視為利多，市場供需可望更平衡。

昨日力積電董事長黃崇仁也發表對AI的看法，表示台灣是車用AI硬體和關鍵晶片、元件的主要供應鏈之一，「特斯拉也跟台灣廠商買」，未來車用AI系統將更普及。

AI風潮席捲全球之際，如何透過創新技術，以低成本、成熟晶圓代工平台創造價值爭取商機，已成為業界顯學。