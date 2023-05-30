寶雅獲利新引擎發動，寶家將揮軍北上。美妝雜貨通路霸主寶雅（5904）昨（30）召開股東會，總經理陳宗成昨接受本報專訪時透露，旗下主打五金百貨的寶家，「將有新計畫」。據悉，以中南部為主要根據地的五金零售百貨店「寶家」，除了將進駐寶雅開出複合店，也將規劃大舉揮軍北上。

寶雅昨日股東會，董事長陳建造列席，由陳建造女婿、總座陳宗成主持。會後，陳宗成談到今年展望和近期發展的寶家，他表示，寶雅去年第2季是低基期，今年疫後市場全面恢復，營運可望「順風順水」，預示今年營運將穩定向上。

談及主打五金百貨的寶家，陳宗成指出，將進駐寶雅主打大型複合店的概念。據了解，由於寶家在中南部廣受民眾歡迎，是寶雅旗下小金雞，正在規劃大舉進軍台北，預期將打造寶雅另一顆獲利引擎。

寶雅去年營收194.8億元，年增11.5%，稅後純益20.68億元，年增12.4%，每股純益20.26元。今年第1季營收52.93億元，年增12.3%，稅後純益6.58億元，年增30.2%，每股純益6.43元。寶雅受惠於今年疫情全面解封，第1季營收、獲利和EPS皆創下歷史同期新高。

陳宗成表示，寶雅在疫情展開全通路策略，帶動公司在疫後逐步恢復營運；由於寶雅近期營收獲利都有不錯表現，他指出，去年第2季是低基期，今年疫後恢復「應該有機會順風順水」。

至於近期發展的寶家，去年店數已達到40家，陳宗成認為，開設寶家是當作研發費用，用於測試以進一步開拓市場，寶家計畫以進駐寶雅的雙品牌融合店中店，今年有機會在中南部率先展開。

在寶雅店內有寶家的品牌專門店，將主打以平價、多元品牌、時尚美妝、居家生活等豐富選品，將寶雅不管是國內外美妝保養品、開架及醫美保健品牌、各式帽襪、內著服飾、百搭配件、生活良品、居家美學、各國休閒食品飲料、繽紛飾品、品牌專櫃等多元品類，以及寶家販售的家用五金、層架收納、 3C家電及食品量販等各式商品，規劃出複合式購物商店，以鎖定全年齡層的生活需求。