動力搶攻AI商機 伺服器產品有望明年出貨

顯示卡風扇廠動力-KY（6591）參加台北國際電腦展，董事長許文昉今（30）指出，隨著 RTX 40系列新品陸續推出，市場需求有望回溫，並帶動公司營收逐季成長，而伺服器與車用風扇仍處於測試階段，最快2025年放量，並顯著貢獻營收。

動力今年在台北國際電腦展除推出電競散熱風扇外，也展示出5G工控及車載相關散熱風扇產品，並以新產品IP68風扇為重點展品。

據悉，動力IP68風扇系列採用自動精密灌封技術，可達到防水、防塵、防潮、絕緣和防震性能的國際防護標準，成為客戶高效、可靠和耐用的散熱裝置，確保風扇在各種惡劣環境下長時間且穩定運作，從大幅提高工業設備的安全性和穩定性。

此外，IP68 風扇自推出以來，相當受到客戶關注，目前切入工控、通訊、車載等產業領域，隨著專案進度如預期，有望在2024年完成驗證階段。

至於近期AI熱潮湧現，許文昉指出，公司目前伺服器產品正在與美系、歐系客戶合作開發新品，相較於其他供應商的交期需要16至18周，動力只要6至8周，因此能打入兩大伺服器供應鏈。

目前動力伺服器產品正處於驗證、試產階段，預計明年開始小量出貨，後年放量出貨，屆時營收貢獻同步成長。