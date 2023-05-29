重電概念股持續發威 多檔量價齊揚 華城盤中漲幅逾8%
台電強韌電網計畫商機逾千億，重電概念股受惠於政策題材加持，今（29）日量價持續勁揚；華城（1519）表現亮眼，早盤股價一度來到146.5元，漲幅逾8%，士電（1503）盤中漲幅逾3.9%，東元（1504）、中興電（1513）等也有不錯的表現。
華城4月營收10.85億元，年增122％，稅後純益1.67億元，年增496%，每股稅後純益0.64元；華城指出，4月營收較去年同期大幅成長，主要是民營及外銷案依顧客交期認列，毛利率平均20%。
展望今年，華城表示，今年營收成長動能，主要仍來自台電汰舊換新設備及強韌電網計畫、拓展變壓器外銷、太陽能、風力發電及儲能系統等綠能設備。
士電4月營收27.1億元，年增12.99%，累計前4月營收116.84億元，年增15.29%，單月、前4月雙創歷史同期新高；士電近年轉型成功，從過去的傳統設備供應商，全方位走向綠能布局，除了做綠電相關的統包工程外，還成立100%子公司「綠巨能」做發電業者。
士電指出，綠能是現在士電主要的成長動能，若加上台電強韌電網計畫，預計綠能相關業績可在2年內，佔比從2成提升到4成，有信心今年全年可持續成長，全年審慎樂觀看待。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言