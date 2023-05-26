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AI概念股續強 法人：這族群純度最高

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

輝達（Nvidia）昨日飆漲逾24%，帶領台廠相關 AI 概念股續強，台積電（2330）盤中上漲20元至563元、漲幅3.68%，緯創（3231）漲超過8％、交易量突破20萬張。法人表示，Nvidia 股價可以持續走高，AI 族群股價就都還有再往上的機會，投資人可以分批布局的操作方式，避免追高風險。

國泰證券證期處經理蔡明翰表示，只要 Nvidia 股價可以持續走高，AI 族群股價就都還有再往上的機會，其中 NB組裝廠為市場上認同最高，純度相對偏高的族群，其他像是晶圓代工、散熱族群、IP 設計也可關注，還有近期受到矚目的 PCB 族群、ABF 載板、主機板等也有機會表現。不過，在短線漲多的情況下，投資人可以分批布局的操作方式，相對可以去避免追高的風險。

蔡明翰說，AI 的趨勢應該不會有太大的改變，隨著市場認同度越來越高，趨勢會越來越明顯，有機會不斷往上走，而今年雖然許多族群不斷發酵，不過 AI 比較特別的是電子族群中唯一的亮點，且為全球趨勢，而非單只有台灣，只要 Nvidia 股價可以持續走高，AI 族群股價就都還有再往上的機會。

NB組裝廠：緯創、廣達（2382）、仁寶（2324）、英業達（2356）、和碩（4938）

AI概念股：台積電、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、建準（2421）、M31（6643）、欣興（3037）、南電（8046）、技嘉（2376）、微星（2377）、金像電（2368）

台積電

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