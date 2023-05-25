輝達展望樂觀 板卡廠超開心 技嘉改寫24年新高價 映泰、微星也勁揚

輝達財測展望樂觀，盤後股價飆漲逾24%，激勵板卡概念股今（25）日股價，技嘉（2376）帶量強勢上攻漲停181.5元，創下近24年新高；映泰（2399）、微星（2377）同樣亮眼，皆創下逾1年新高，其於華擎（3515）、撼訊（6150）、麗臺（2465）等也有不錯的表現，麗臺盤中更是有超過5%的漲幅。

輝達盤後公布2024會計年度第1季財報及第2季營運展望，受惠生成式人工智慧（AI）帶動AI伺服器投資熱絡；輝達預期，第2季營收可望達110億美元，將季增52.94%，其中包括H100、GraceCPU、Grace Hooper Superchip等數據中心產品正在量產，並顯著增加供應以滿足激增的需求。

技嘉伺服器出貨比重持續提升，ChatGPT等生成式人工智慧應用崛起，帶動未來AI伺服器需求爆發可期；技嘉主要產品為主機板、顯示卡、伺服器及筆電等電競周邊產品，為全球前三大主機板、顯示卡製造商，今年第1季個別產品營收占比分別為主機板25%、顯示卡40%、伺服器25%、其他10%。

其中技嘉目前伺服器、網通事業由持股100%子公司技鋼科技負責，伺服器約七成標準品透過通路出給SI客戶，三成為ODM客戶，平台涵蓋英特爾、超微的x86 架構，以及Ampere的ARM架構，另具備輝達認證的支援八張HGX A100平台以及八張HGX H100平台伺服器。

映泰昨日公布4月稅後淨損582萬元，每股淨損0.03元，不過，受惠主機板出貨回升，加上顯示卡市況逐步回穩，又有業外收益，第1季稅後純益2,600萬元，每股純益0.15元，是近五年次高，並較去年第4季虧為盈。

微星4月營收月減20%、年減16%，其中，主機板出貨量降為60萬至70萬片，月減13%，顯卡出貨量30萬至40萬片，月減22%，不過，預期兩者5月出貨量將月持平；受傳統淡季影響，預估第2季主機板出貨量與筆電營收可能季減，但受惠於主流GPU在5月推出，顯卡出貨量可望季持平。