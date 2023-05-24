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朋億看好未來營運可逐季攀升

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
朋億董事長梁進利。圖/聯合報系資料照片
朋億董事長梁進利。圖/聯合報系資料照片

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）今日舉行股東會，董事長梁進利表示，由於在手訂單仍達110億元，今年營運應可逐季成長。

朋億* 2022年全年合併營收達85.93億元、歸屬母公司稅後純益主7.97億元，分別年增37.27％、40.18％，全年營收、獲利皆齊步締造歷史新高紀錄，由於朋億*股票面額變更至5元完成後，對外發行股數倍增，調整計算2022年每股純益為11.74元。

梁進利表示，2022年整體毛利率、營業利益率分別為22.37％、13.76％並較前一年持穩，凸顯公司戮力擴大整體營運規模並保持良好營運獲利能力。

朋億*2022年上半年配發每股2元現金股利，並已於2023年2月17日發放；2022年下半年配發每股6.5元現金股利，訂於2023年6月29日為除息交易日，並預計於2023年7月20日完成現金股利發放作業，若以2022年全年合計配發每股8.5元現金股利，現金股利配發率達72.40％，已連續6年配發率達66％以上。

展望未來營運，公司審慎樂觀，以今年第一季整體在手訂單仍110億元以上水準，較去年同期訂單水準增加24％，並無受半導體產業客戶取消訂單之情況，可望隨著訂單完工認列進度，推升未來營運逐季成長。

股利 半導體

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