配息大戶 台積十年發2兆

台股今年現金殖利率4.5%，在全球股市名列前茅，2022年現金股利再次突破2兆元後，十年來全體配發金額已來到14兆元大關，其中台積電為配發最大戶、十年累計金額突破2兆元，成為吸引外資、壽險等國內外大型法人機構持續加碼最大誘因。

儘管飽受國際變數干擾，台灣上市櫃公司2022年全年總獲利仍交出3.99兆元歷史次高成績，僅次於2021年的4.31兆元；2022年全體上市櫃將發放2.05兆元股利，雖不如2021年歷史新高2.34兆元，但也是歷年次高。

台股自2009年在政策推動、外資等股東要求下，上市櫃公司開始揚棄過往的股票股利、改以現金股利為主以來，在2014年全體公司現金股利突破1兆元大關，每年持續增長，總計自2013年迄今十年時間中，累積發放金額已來到14.4兆元新高峰。

其中，改成季季配的台積電是發放最大戶，自2017年發放現金股利總額突破2,000億元大關後，每年不斷增加。以年度計算，至2022年為止已達2,852億元，十年配發總計高達2.02兆元，且隨董事會通過今年第1季現金股利增至3元，發放總額將增至778億元下，全年有望突破3,100億元，再寫單家公司配發的新紀錄。

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此外，在過去十年中，鴻海發放了5,697億元、聯發科4,343億元，分居二、三，其他發放逾2,000億元的還有中華電、台塑化、南亞、台塑、國泰金、長榮、富邦金、台化等公司，突破千億元的共有26家公司。

富邦投顧董事長蕭乾祥、台新投顧總經理呂仁傑表示，上市櫃公司股利占整體獲利比重，在2022年寫下51%的十餘年新低，且已連續二年低於60%後，是否會改變一些公司股利政策，跟隨台積電腳步增發股利，值得進一步觀察，但以目前台股現金殖利率來到4.5%，在全球主要股市中名列前茅下，若公司持續增發股利，將更能吸引全球長線大型退休基金等外資持續加碼，有助台股中長線走勢。