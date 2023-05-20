亞東預拌再獲環境、能源及資訊安全等三項管理認證

亞東預拌公司5月份通過英國標準協會(British Standards Institution，簡稱BSI)第三方查證，共取得ISO 14001環境管理系統、ISO 50001能源管理系統及ISO 27001資訊安全系統等三項認證， BSI昨（19）日舉辦授證儀式，由協理張嘉倫頒發證書，亞東預拌總經理金崇仁代表接受。

氣候變遷對地球環境影響刻不容緩，全球暖化、極端天氣和海平面上升等問題已經開始對地球造成嚴重影響，因此人類必須共同努力，採取有效措施，減少溫室氣體排放，保護環境，亞東預拌秉持遠東集團「誠、勤、樸、慎、創新」的企業精神，致力於減少環境汙染排放，汰換老舊設備與運輸機具，並以循環經濟與淨零排放為最終目標，與供應商、客戶、員工及所有利害相關人共同追求永續發展。

此次亞東預拌導入ISO14001環境管理系統及ISO50001能源管理系統，致力於創新研發高端產品並推動廢棄混凝土全循環，降低對環境的影響，並推動回收水及回收粒料再利用及汰換高污染預拌車，及更換高效率馬達，提升能資源使用效率，並遵守落實法規承諾，定期審查持續改善；此次認證的獲得，體現了公司在減少環境衝擊和促進資源節約方面的堅定承諾。

資訊科技日新月異，駭客攻擊模式越加複雜多元並且形成新常態，企業的資訊安全風險管理已為重要的一門課題。為提供更優異的資訊安全防護機制，確保營運系統安全，亞東預拌導入ISO 27001資訊安全管理系統，遵循遠東集團資訊委員會（IT Committee）所訂定的目標，「維護資訊安全，強化安全防護」為資通安全政策，落實「機密性」、「完整性」、「可用性」的資安精神，建立管理架構、優化流程、從資料、軟體、實體、服務、人員等不同項目進行內外部全面性資訊安全風險評估與管理，強化資安體質，預先掌握並排除潛在威脅，減少和持續改善資訊資產所面臨的風險，更為ESG的公司治理邁進一大步，讓亞東預拌的ESG里程碑更完善。

BSI協理張嘉倫表示，水泥預拌業是與環境高度結合的產業，需要高度轉型，而在高度轉型下，需取得與環境的平衡，善盡企業社會責任，頒發ISO 14001、ISO 50001是對亞東預拌全體同仁在環境永續上的最高肯定，此外，頒發之ISO27001則是對亞東預拌在資訊安全管理上的肯定，也是亞東預拌對所有客戶資料安全的堅持與承諾。

金崇仁除了感謝英國標準協會BSI、綠色生產力基金會及聯準科技服務有限公司給予的指導，他也肯定亞東全體同仁的努力，此次取得的認證，讓亞東預拌ESG的所規劃的管理範疇更加完整並逐步實現，未來亞東將致力於為消費者、社會、環境以及其他相關利益相關者的永續發展做出更多貢獻，戮力推動「技術亞東」、提高產品品質、增進生產效率，數位轉型及提升企業經營體質，在地球環保及企業社會責任中承擔更多的ESG工作。