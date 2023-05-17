美系外資首推南亞科買進評等 激勵 DRAM 族群走強
美系外資首度給予南亞科（2408）買進評等，並喊出90元目標價，此消息激勵今（17）日南亞科股價大漲，漲幅超過半根停板，帶動其餘個股表現，IC設計廠晶豪科（3006）、群聯（8299）、鈺創（5351）表現皆亮眼，晶豪科及群聯漲幅近5%，華邦電（2344）盤中也有近3%的漲幅，而模組廠的品安（8088）及威剛（3260）表現同樣不錯。
南亞科4月合併營收22.60億元，月增5.3%，年減65.75%，是近四個月高點；南亞科預期，第2季動態隨機存取記憶體價格可能持續小幅下跌，庫存有機會改善，不過須觀察供給與需求端的變化。
而美系外資在最新報告首度給予南亞科買進評等，看好南亞科受惠於CXL(Compute Express Link)與車用市場為非先進製程DRAM帶來的結構性需求成長，以及國際大廠大砍產能帶動的記憶體市場復甦。
群聯4月合併營收33.67億元，月減14%，年減43%，累計今年前四月營收134.45億元，年減41%；群聯表示，由於NAND原廠身陷虧損壓力，預期價格再跌有限，群聯本身目標維持毛利不會降價接單。
華邦電總經理陳沛銘先前表示，目前 PC 廠已經調整庫存已經到達健康水準情況下，使得許多商用 PC 及消費電子回補庫存的急單湧入；且因為中國解封，帶動需求，預期華邦電的營運在 2023 年的第一季達到谷底，第二季營運將有機會調升。
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