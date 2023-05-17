快訊

蘇迪曼盃／靠戴資穎開胡 中華隊拚逆轉勝

馬拉威驚傳「河馬撞船」！船隻翻覆釀1歲童溺死、23人失蹤

好應景！嘉義市區出現肉粽標線？ 引起地方熱議

美系外資首推南亞科買進評等 激勵 DRAM 族群走強

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

美系外資首度給予南亞科（2408）買進評等，並喊出90元目標價，此消息激勵今（17）日南亞科股價大漲，漲幅超過半根停板，帶動其餘個股表現，IC設計廠晶豪科（3006）、群聯（8299）、鈺創（5351）表現皆亮眼，晶豪科及群聯漲幅近5%，華邦電（2344）盤中也有近3%的漲幅，而模組廠的品安（8088）及威剛（3260）表現同樣不錯。

南亞科4月合併營收22.60億元，月增5.3%，年減65.75%，是近四個月高點；南亞科預期，第2季動態隨機存取記憶體價格可能持續小幅下跌，庫存有機會改善，不過須觀察供給與需求端的變化。

而美系外資在最新報告首度給予南亞科買進評等，看好南亞科受惠於CXL(Compute Express Link)與車用市場為非先進製程DRAM帶來的結構性需求成長，以及國際大廠大砍產能帶動的記憶體市場復甦。

群聯4月合併營收33.67億元，月減14%，年減43%，累計今年前四月營收134.45億元，年減41%；群聯表示，由於NAND原廠身陷虧損壓力，預期價格再跌有限，群聯本身目標維持毛利不會降價接單。

華邦電總經理陳沛銘先前表示，目前 PC 廠已經調整庫存已經到達健康水準情況下，使得許多商用 PC 及消費電子回補庫存的急單湧入；且因為中國解封，帶動需求，預期華邦電的營運在 2023 年的第一季達到谷底，第二季營運將有機會調升。

南亞科 群聯

延伸閱讀

鈺創車用記憶體打入歐美日汽車大廠 營收占比已逾三成

伺服器市況逆風 零組件DRAM均價看跌20%

集邦：伺服器出貨不如預期 庫存壓力持續

威剛4月營收21.29億元 看好本季 DRAM 現貨價落底

相關新聞

美系外資首推南亞科買進評等 激勵 DRAM 族群走強

美系外資首度給予南亞科（2408）買進評等，並喊出90元目標價，此消息激勵今（17）日南亞科股價大漲，漲幅超過半根停板，...

邁達特飆漲停創逾21年高 這2檔資服股也衝漲停

系統整合廠邁達特（6112）今年第1季獲利大幅成長，稅後純益2.2億元，年增158.24%，創2年來單季新高，每股純益1...

里昂 看好ABF族群

里昂證券看台灣科技股，認為恢復成長之路坎坷不平，加碼景氣循環落後補漲族群如ABF載板，也看好在需求憂慮下獲利仍能上修贏家...

建準三路進擊 獲利看旺

散熱風扇廠建準（2421）今年首季每股純益1.11元，優於市場預期，該公司正積極瞄準伺服器、網通與車用等三大領域，藉此拉...

內外資看好技嘉毛利率持續改善 兩外資同步調高目標價

外資及本土法人同步看好技嘉（2376）毛利率可望持續改善，推升營利率的表現，兩家外資重申原來的加碼、優於大盤評等，但調高...

不甩股神出清 台積電站上500元大關

巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）出清台積電（2330），但麥格理（Macquarie）、富...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦