群創買31元！他被套2年憂問「該換嗎？」 網籲：跌破這價就得跑

TV面板在5月上旬報價持續上漲，3月上旬迄今漲幅已近二成。法人機構表示，維持友達（2409）、群創等供應鏈的「買進」評價。不過有網友哀嚎「群創買在31元，套兩年了，要換股嗎？」其他人則建議，若跌破24元「再不甘心也該走」，並提供他兩大解決方案。

一名網友在PTT發文詢問「請問群創買在31元，套兩年了，要換股嗎？」另有網友回應，這個買點真的過高，若股價跌破24元，即使再不甘心，也必須出場賣出，否則「很容易會形成追高殺低的韭菜」。

該網友也提出兩大解決辦法，第一，若這筆錢是閒錢，那就繼續放著。第二，若這筆錢是貸款或借來的，有緊急需求，那就隔天開盤立刻認賠賣出，接著再好好還錢、幾年內不要碰股市，直到檢討自我策略失誤完畢，如當時為何會買進、有無設置風險管理、未來再遇到一樣狀況如何面對等。

其他網友留言「目前面板價位還在阿呆谷，2023沒人在棄養喵喵的」、「頭尖頂回測頸線沒走真的不OK」、「你這還是周k，我沒細看，通常周k再跑已經晚了」、「再去信貸凹個200張應該會平」。

還有人留言「有些人砍了看到價格上去又馬上栽下去凹」、「新手先把老余課都看完吧，至少不會去買這種價位」、「面板有AI題材，當然趁現在滿倉」、「面板有個盲點是股價低，很多人會誤會30好像剛起漲」。