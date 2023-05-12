網通季報出爐 股價兩樣情

網通廠今年第1季營運表現亮眼，智邦（2345）、中磊（5388）、智易（3596）均創營收獲利同期新高，股價同步走揚，啟碁（6285）則因獲利季減逾四成，超乎市場預期，股價連兩日下跌。

網通大廠啟碁董事會通過第1季財報，營收252.66億元，季減13%，年增30%，毛利率11.1%，低於上季12.5%，高於去年同期11.48%，稅後純益5.75億元，季減44%，年增90.4%，每股稅後純益1.43元。

啟碁財報一公布，11日股價就落入跌停，下跌9.5元，收85.8元，12日繼續下跌，一度跌破82元，午盤下跌約1.5元，股價來到84.3元。

智邦午盤則上漲6元，股價來到288元，智易則上漲1.5元，股價來到112元，中磊小漲0.2元，股價來到85.1元，

智邦第1季合併營收196.86億元，季減11.3%，年增25.2%，合併營業毛利43.11億元，季減12.6%，年增44.6%，毛利率21.9%，低於去年第4季的22.2%，高於去年同期18.9%，合併營業利益25.86億元，季減15%，年增71.3%，合併稅後純益為20.37億元，季減13.1%，年增58.3%，每股稅後純益3.65元，創歷年同期新高

智易第1季營收110.21億元，季減16.6%，年增7%，毛利率14.2%，與去年第4季相當，優於去年同期的13.7%，稅後純益4.96億元，季減20.6%，年增27.2%，每股稅後純益2.25元，營收、獲利均創歷年同期新高。

電信寬頻設備大廠中磊第1季合併營收156.59億元，季減14.9%，年增達24%，首季營收創歷年同期新高，合併營業利益為6.55億元，較去年同期營業利益3.75億元，大幅成長74%，歸屬母公司稅後純益為5.06億元，季減17.5%，年增率達55%，每股稅後純益1.97元，單季稅後純益及EPS創下歷年同期新高紀錄，營收及獲利表現亮眼。