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美系外資喊賣、目標價降至100元 健鼎下跌逼近半年線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

健鼎（3044）今年第1季營收142.29億元，毛利率15.3%，每股純益2.18元，去年度股利擬配發7.45元現金股利，美系外資認為，營運仍遭逆風衝擊，恐拖慢毛利率的復甦，大幅調降評等及目標價，由買進大降至賣出，目標價由130元降至100元；健鼎今（11）日開低走低一度下滑至105元，逼近半年線，盤中跌幅逾2%。

健鼎去年獲利創新高，全年營收657.84億元，毛利率17.95%，年減0.94個百分點，稅後純益62.01億元，每股純益11.8元，董事會決議每股配發7.45元現金股利。

健鼎首季營收142.29億元，營業毛利21.77億元，毛利率15.3%，營業利益10.56億元，稅後純益11.43億元，以目前股本52.56億元計，每股純益2.18元。

美系外資認為，健鼎首季毛利率低於市場預估，在產品組合不佳下，恐將造成第2季營收持續下滑，預估季減約7%，同時毛利率也持續受到影響，加上高折舊，將拖慢未來幾個季度毛利率的復甦情況。

美系外資調降健鼎今明年獲利預估，降幅分別48%、38%，且調降健鼎評等，由原先的買進調降至賣出，目標價由130元下修至100元；健鼎早盤以109元開出，一度下滑至105元，盤中跌幅2.73%。

健鼎 毛利率

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