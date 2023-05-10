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法人看面板驅動IC供應鏈正處復甦之路

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

繼電視、面板產業率先復甦後，隨京東618與亞馬遜Prime Day等購物節即將接續到來，法人認為面板驅動IC（DDI）供應鏈後市看俏，第2季營收將呈季增，首選聯詠（3034），頎邦（6147）、南茂（8150）等也將同步受惠。

受法人按讚的利多效應催化，激勵聯詠今（10）日股價逆勢上揚1.68%、收424元，盤中最高一度來到444元，突破月線反壓；南茂小漲0.26%、收38.3元，頎邦則小跌0.46%、收65元，表現均強於大盤。

電子產業今年持續去化庫存，其中隨電視、面板產業相繼復甦，景氣觸底反彈，法人預期面板驅動IC供應鏈也正處於復甦之路，其中最看好驅動IC設計大廠聯詠，位列產業個股首選、並給予「增加持股」評級。

法人指出，隨京東618與亞馬遜Prime Day等購物節即將接續到來，DDI客戶群正開始進行補貨，帶動TV、IT等大型面板驅動IC（LDDI）、觸控面板感應晶片（TDDI）、OLED與車用DDI等訂單穩固，預期第2季營收將較首季成長。

此外，來自晶圓代工廠與封測廠的價格激勵政策，如平均銷售單價（ASP）折扣等，預期將使得DDI業者的毛利率將於未來數季保持良好，而認列庫存跌價損失回沖則將為部分DDI業者帶來潛在毛利率上揚。

法人認為，在整體大環逐漸轉佳下，聯詠受惠TV及IT LDDI的客戶庫存回補、加上穩健的TDDI及OLED DDI出貨及新VR產品量產，帶動第2季營收季增幅度將超過二成，下半年進入傳統營運旺季後，第3季業績還將持續成長。

而DDI封測廠頎邦與南茂，同樣受惠TV LDDI與TDDI急單持續湧入、OLED與車用DDI需求穩健，法人預期第2季營收也將呈現季增態勢，配合IT LDDI庫存修正即將告終，訂單動能將於第3季回升，支撐下半年營收持續攀高。

觸控面板 營收

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