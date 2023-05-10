伺服器市況逆風持續 拖累這檔千金股跌停、股王也重挫

伺服器市況逆風持續，拖累相關個股營收及股價表現，千金股中包括股王信驊及緯穎（6669）今（10）日股價同步下挫，緯穎開低走低，重挫至跌停1,005元，下跌110元，恐將面臨千元關卡保衛戰，信驊（5274）盤中跌幅逾3%。

伺服器市況不妙，股王信驊首季財報失色，緯穎4月營收較3月營收降幅逼近腰斬，廣達4月營收778.4億元較3月減少逾16%，下探一年來低點；法人表示，信驊是遠端伺服器管理晶片（BMC）指標廠，緯穎則是目前台灣代工廠中「最純」的伺服器相關廠商，廣達也居重量級地位。

法人強調，三家廠商基本面疲態擴大，且維持保守展望，顯現出目前市況仍然低迷的情況。

緯穎首季合併營收742.26億元，季減15.11%，年增46.4%；毛利率8.33%，年增0.6個百分點；營益率6%，年增0.3個百分點；毛利率、營益率都創同期新高；受匯損及升息影響，稅後純益32.98億元，季減16.51%，年增40.58%，首季營收、獲利都創同期新高，每股純益18.86元。

緯穎4月營收181.82億元，月減47.8%，年減8.7%，累計今年前四月營收924.08億元，年增30.86%；緯穎今日股價開低走低，以1,060元開出後重挫至跌停1,005元，下跌110元。

股王信驊早盤以2,805元平盤開出後走跌，一度下滑至2,680元，盤中跌幅3.2%；另外，廣達也是開高走低，盤中由紅翻黑；九檔千金股中，僅世芯-KY盤中上漲逾2%，表現最為搶眼，其餘多是下跌，旭隼、祥碩、創意跌幅都超過3%，緯穎遭摜殺至跌停，恐面臨千元關卡保衛戰。