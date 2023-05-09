筆電庫存去化優於預期 廣達股價改寫一年新高 仁寶衝破月線

筆電市況進入第二季後將逐漸轉佳，市場庫存預估年中可望完成整理，帶動筆電股今（9）日表現強勢，其中廣達（2382）、技嘉皆創下逾一年高的好表現，其餘仁寶、藍天、宏碁、微星等也都有不錯的表現。

廣達擴大東南亞布局，於越南南定省的投資登記證已於5日獲簽發，針對越南新廠，廣達將投資規模提升至1.2億美元，第一階段廠房面積達22.5公頃，最快明年下半年可以完工；且廣達營運表現也有所回溫，展望後市，公司看好本季筆電出貨有望優於首季，伺服器全年出貨力拚成長個位數百分比。

受惠於AI話題續熱，技嘉旗下技鋼科技布局生成式AI市場，近期推出一系列支援最新超微與英特爾平台的GPU偕同運算伺服器，鎖定高效能運算和AI應用需求；且技嘉總經理李宜泰先前指出，2023年伺服器維持年增雙位數百分比態勢，主機板與顯示卡則估年增個位數百分比，隨著顯示卡新產品上市，顯示卡價格再往下跌機會低。

仁寶昨日公布第一季營收2,094.59億元，季減16%、年減22%，產品組合持續改善及營運效率提升，毛利率達4.5%、營益率1.1%，較上季大幅成長；且首季歸屬母公司業主淨利13.93億元，季增30%、年減35%，純益率0.7%，單季實現三率三升。