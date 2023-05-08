聯寶5月22日每股30元掛牌上櫃 抽中1張可望落袋2.19萬元

聯寶（6821）因應上櫃掛牌辦理現金增資發行新股，掛牌前公開承銷採競價拍賣及公開申購進行，今（8）日完成競價拍賣，得標最低價43.2元，得標最高價62元，得標加權平均價格44.1元，預計5月22日掛牌上櫃，公開申購將自5月10~12日進行，每股承銷價30元。

聯寶今日收在51.9元，上漲2元，漲幅4.01%，承銷價與興櫃價間價差達21.9元，換句話說，若參加抽籤，抽中1張潛在獲利2.19萬元，報酬率73%。

聯寶去年合併營收5.52億元，年增12.1%，稅後純益6,268萬元，年增99.2%，每股純益2.24元；今年第1營收1.45億元，年增2.44%，創歷年同期新高，看好無線充電產品今年將高速成長，目標營收占比有望從個位數突破到20%以上。

法人認為，無線充電模組動能強勁，營收占比有望突破20%，網通產品預計可在今年下半年回溫，對全年營運表現審慎樂觀。

聯寶股票將由興櫃轉上櫃掛牌，配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行普通股2,787張，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價為25元，統計投標合格件數1,490件，張數達12,905張，今日開標，得標最低價43.2元，得標最高價62元，得標加權平均價格44.1元。

聯寶預計5月10~12日理公開申購，每股承銷價30元，預計在5月22日掛牌上櫃，想要新股抽籤紅包的投資人，可以參與公開申購；聯寶將辦理公開申購之外，南俊國際（6584）則是從今日起到10日辦理公開申購，每股36元，中籤紅包達3.9萬元，報酬率108.3%。