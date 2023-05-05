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佳世達首季EPS 0.16元 毛利率15.8%創十年單季新高　

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
佳世達首季毛利率15.8%，創近十年新高，公司董座陳其宏。記者吳康瑋／攝影
佳世達首季毛利率15.8%，創近十年新高，公司董座陳其宏。記者吳康瑋／攝影

佳世達科技（2352）今（5）日董事會通過2023年第1季財報，其中營業毛利率15.8%，創下十年單季新高紀錄，且連續兩季超過15.5%。不過，由於仍屬於資訊產業庫存整理階段，且去年第1季有認列一次性業外利益等因素，每股稅後純益（EPS）較去年同期減少，為0.16元。

佳世達第1季合併營收504億元，營業毛利79.95億元，營業淨利13.5億元，其中營收雖較去年同期減少17%，但營業毛利和營業淨利均比去年同期成長2%。第1季業外支出1.21億元，較去年業外收入2.41億元減少約3.62億元，因此整體獲利較去年同期減少，第1季歸屬於母公司淨利為3.24億元。

此外，佳世達也將於8日舉行線上法人說明會，並針對第1季營運結果與第2季展望提供進一步說明；而佳世達也將於5月29日舉行股東常會，今年預計配發現金股利2元。

據了解，佳世達旗下擁有兩家大型綜合醫院並橫跨醫療器材與通路事業，在智慧解決方案提供智慧企業、智慧零售、智慧工廠等六大場域之自動化、智慧化解決方案，網通事業可提供有線與無線寬頻產品設計製造與整合維運服務，因此任何動向都格外受市場關注。

佳世達 營收

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