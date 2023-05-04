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廣越上季每股虧損0.45元 本季可恢復成長

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

高端機能服飾及羽絨衣代工大廠廣越（4438）今（4）日召開董事會，通過112年第1季合併財務報表，首季稅後虧損0.46億元、每股虧損0.45元。公司表示，除因第1季是傳統淡季外，另因2022年同期營收包含2021年越南封城影響遞延之營收，對比基期較高所致；第2季起進入生產出貨旺季，可望恢復增長。

展望2023年，廣越總經理吳朝筆表示，今年雖受美系主要運動品牌客戶庫存調整影響，營運腳步較2022年稍稍放緩，惟集團仍有其他運動及戶外品牌客戶訂單持續增長，極具發展潛力；第2季起，廣越將進入生產出貨旺季，營運可望逐步加溫，恢復增長。

整體而言，預估美系主要運動品牌客戶庫存調節將逐漸放緩，訂單可望逐步回溫，廣越集團對於未來發展仍審慎樂觀，法人看好廣越集團未來營運版圖將逐漸擴大。

廣越今年第1季合併營收26.57億元，年減3.49億元；營業毛利3.9億元，較去年同期減少0.26億元；營業淨利0.25億元較去年同期減少0.21億元；稅後淨利0.20億元，較去年同期減少0.44億元；淨損歸屬於本公司業主為0.46億元、每股虧損0.45元。

廣越 營收

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