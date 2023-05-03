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美而快飆漲停重返百元俱樂部 這幾檔電商股走勢也亮眼

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美而快國際董事長廖承豪記者彭慧明／攝影 楊宗穎
美而快國際董事長廖承豪記者彭慧明／攝影 楊宗穎

台股今（3）日收15,553.41點，下跌83.07點，季線再度失守，盤面上由材股表現抗跌，成為撐盤要角，美而快（5321）早盤雖一度小翻黑，但隨即急拉一路衝上漲停107元鎖死至收盤，排隊追買單高達16,996張，股價創去年6月以來的高點，重新站上百元關卡價。

美而快去年合併營收31.7億元，營業利益2.5億元，歸屬母公司稅後淨利1.8億元，每股純益（EPS）4.6元，營收獲利表現都創歷史新高；董事會決議去年度股利每股配發股票股利2.3元、現金股利0.7元，合計股利3元；今年3月合併營收2.96億元，創同期新高，累計今年前3月合併營收8.12億元，年增10.65％。

美而快表示，OMO虛實整合的效益，已顯現在PAZZO的銷售業績表現上，今年集團將大力發展OMO虛實整合商業模式，將網紅經濟的效益優勢極大化，第二家複合式商場有望第3季開幕，以今年複合式商場總數6間為目標。

美而快早盤以98.5元開出，上漲1.1元，但一度翻黑下滑至95.7元，下跌1.7元，隨後在買盤進場下股價往上拉升，一路衝上漲停107鎖死至終場；美而快帶頭飆上漲停，帶動多檔電商概念股也往上拉升。

歐買尬（3687）以83.2元開出，下跌0.1元，股價一度下滑至82.9元，隨後急拉翻紅，一度衝達89.7元，終場以88.5元收盤，上漲5.2元，漲幅6.24%。

綠界科技（6763）則是重回500元之上，早盤以480元開出，下跌4元，一度下滑至478.5元，之後拉升翻紅，盤中高點一度達513元，終場收506元，上漲22元，漲幅4.54%。

91APP*-KY（6741）以149元開出，上漲0.5元，早盤一度翻黑下跌至147元，隨後往上拉升，一度衝達161元，逼近漲停163元，終場收在151元，上漲2.5元，漲幅1.68%。

不過，高價電商股富邦媒（8454）卻是開高走低的表現，早盤以828元紅盤開出，盤中翻黑，低點一度下滑至803元，終場收在805元，下跌8元，跌幅0.98%。

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