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合併案市場存疑？兆遠摜殺至跌停、環球晶及中美晶齊挫

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

環球晶將以發行新股換股方式，取得同屬中美晶集團的兆遠（4944）全數股權，換股比例為每1股兆遠換發環球晶0.02股，雖有多家外資在法說會後給予環球晶正向評價，但市場對合併案並不捧場，兆遠開高走低遭摜殺至跌停，環球晶（6488）重挫逾3%，中美晶（5483）也大跌逾2%。

環球晶表示，為新增特殊晶圓的業務板塊，深化5G及衛星通訊產業布局，將以發行新股換股方式，取得兆遠全數股權；環球晶目前資本額43.52億元，預計將為這起合併案增資發行新股87萬8,004股，股本增加約0.2％，兆遠預計6月13日股東會討論此這起合併案，通過後將申請終止上櫃與停止公開發行，暫定今年11月1日為股份轉換基準日。

環球晶第1季合併營收186.2億元，季增1.2％，年增14.2％，單季營收連六季創新高；毛利率40.6％，稅後純益50億元，季減13.7％，年增186.4％，每股純益11.49元

環球晶董事會通過2022年下半年度的現金股利發放案，擬配發每股9.5元現金股利，加計上半年已發放的每股6.5元現金股利，去年度合計將發16元現金股利。

環球晶董事長徐秀蘭在法說會表示，受半導體市況不振影響，客戶希望延遲拉貨的產品增加，本季營運面臨挑戰，8吋與12吋矽晶圓生產線產能滿載運作盛況不再，整體半導體市場狀況應會在今年下半或明年稍早逐漸復甦，環球晶今年第3、4季業績可望回升，且優於第2季。

環球晶法說會後，多家外資最新報告大都給予正向評價，其中3大外資分別給予「買進」、「表現優於大盤」評等，目標價則分別為640元，605元、697元。

不過，環球晶今日股價卻是開低走低，早盤以480元開低，一度下滑至471.5元，盤中跌幅3.66%；兆遠跌勢更重，早盤以13.1元紅盤開出，上漲0.85元，漲幅6.93%，但股價卻是開高後走低，盤中急殺至跌停11.05元鎖死；中美晶也是下跌，盤中跌幅2.33%。

環球晶 中美晶

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