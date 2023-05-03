大眾控旗下攸泰今起興櫃交易 股價逆勢大漲

大眾投控旗下強固電腦廠攸泰科技（6928）於今（3）日起興櫃掛牌交易，大眾投控（3701）總經理暨攸泰科技董事長簡民智指出，今年開始自有品牌及衛星地端接收設備產品皆將進入高成長期，整體而言，對今年攸泰營運樂觀看待。

儘管今日台股早盤下挫，惟攸泰在興櫃掛牌首日蜜月行情加持下，早盤一度攻上71元，相比開盤48元、漲幅近五成。

大眾投控董事長簡明仁表示，大眾投控以產業資源導向為原則，以大眾電腦、三希科技與攸泰科技為主要子公司，目標以持續降低成本與提高營運彈性。而攸泰科技在強固型電腦ODM、自有品牌產業中展露頭角。期許三家公司未來能夠在產品應用上相互整合，促進大眾投控整體的營運績效。

攸泰科技主要深耕於衛星應用解決方案之開發與銷售，衛星應用解決方案包含強固型平板電腦、強固型車用電腦、航海設備等產品。產品運用於海事、農業、物流、運輸、衛星通訊及政府單位等領域，客戶群遍美洲、歐洲、亞洲等地區，為國內前三大強固電腦製造商之一。

簡民智表示，攸泰科技百分之九產品具衛星應用功能，並看好未來衛星產業的前景，同時自有品牌RuggON亦源於衛星通訊產業，將持續投入產業生態鏈整合與品牌經營。

衛星應用產業門檻高且屬於少量多樣屬性，且高精密電腦在惡劣環境中維持正常運作。進入該產業的公司需投入大量研發人力及資源，同時考驗公司整合與技術能力。攸泰科技將加強建置自製產線並擴充產能、投資彈性智慧製造，以因應未來發展之需求。

攸泰科技去年合併營收達33.15億元，較前一年成長3.17%，淨利為2.07億元，較前一年成長65.50%，每股盈餘為3.13元。

攸泰科技自結2023年第一季營收為7.31億元，較去年同期略為衰退3.83%。今年仍受到缺料出貨遞延的影響，故今年1、2月的營收較去年同期呈現衰退現象，然因遞延至3月份出貨的關係，3月較去年同期成長94.09%，已創歷年新高。