台康乳癌藥臨床 報捷

台康生技（6589）昨（1）日宣布，該公司開發第二代乳癌生物相似藥EG1206A已完成一期臨床試驗，主要試驗指標數據分析結果順利達標，這項藥品為原開發廠羅氏（Roche）暢銷藥Perjeta之外，全球開發進度前三名的生物相似藥。

法人估未來台康這項產品的權利金，有望超越第一代藥品的7,000萬美元（約新台幣21.5億元）。

台康生技表示，該公司開發的EG1206A，是第二代HER2陽性標靶抗體藥物Perjeta（Pertuzumab）的生物相似藥，EG1206A針對HER2受體有不同的結合機制，可產生雙重封鎖的效果，與第一代Trastuzumab合併使用具有協同作用，用於治療HER2 陽性的早期乳癌與轉移性乳癌。

台康生技開發的第一代乳癌生物相似藥EG12014（Trastuzumab），原訂去年底在美國上市，後來被美國食品藥物管理局（FDA）要求改善，將在今年5月補件並爭取下半年上市，隨著第二代產品預計2026年上市，將可以讓台康生技在全球乳癌生物相似藥市場更具競爭力。

根據羅氏2022年的銷售數據，Perjeta全球銷售額達40.87億瑞士法郎（約新台幣1,409億元），位列羅氏產品組合中銷售額前兩名的藥物，預計在2026年專利期滿前，全球的銷售額可望達到60億美元（約新台幣1,800億元）。

2021年台灣健保給付Perjeta的品項支出約新台幣10.2億元。

台康生技表示，EG1206A臨床一期試驗成功，可說是台康治療HER2乳癌生物相似藥系列的重要里程碑，公司接下來將進行國際多國多中心臨床三期試驗，預計兩年可完成主要療效指標評估。台康也將同時與國際藥廠洽談授權。

法人估計，台康第一代產品EG12014（Trastuzumab）2019年曾以總金額7,000萬美元授權給大廠Sandoz AG，由於第二代產品的市場規模及開發進度都優於第一代產品，預期後續的授權金可望超越第一代產品的規模。

台康生技表示，該公司針對HER2陽性乳癌的抗體藥物有五項，公司在竹北商業生產廠今年第2條生產線也將在第3季啟動生產，總產能將擴增至2.55萬升，台康將是台灣生技界成長最快速的生技製藥公司之一，努力經營創新快速成長有目共睹。