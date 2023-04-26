順德遭美系外資降評至中立且下修目標價 股價重挫

順德（2351）去年稅後純益9.40億元，每股純益5.16元，營收、獲利雙創歷史新高；今年第1季營收26.8億元，季減6%，年減4%，為同期次高，但美系外資認為車用導線架產品出貨存有潛藏風險，除下修今明年的獲利預估，且調降順德評等至中立，目標價由130元降至120元；順德今（26）日開低走低，盤中跌幅逾半根停板。

功率導線架大廠順德去年合併營收117.24億元，年增5.1%，合併稅後純益9.4億元，年增10.3%，每股純益5.16元，營收、獲利雙創歷史新高；董事會通過，每股擬配發3.2元現金股利，預訂5月30日召開股東常會。

順德今年首季營收26.8億元，季減6%，年減4%，創同期次高，主因消費性產品仍處於庫存調整階段，中國大陸封測廠產能利用率偏低所造成；今年將著重車用及工業產品布局，其中車用產品應用領域包括BMS、電動車逆變器等。

美系外資最新報告認為，順德營收占比中車用導線架約達40~50%，在汽車需求低迷下，擔憂汽車半成品恐將遭遇逆風，影響車用導線架產品出貨趨勢，在預估存有潛藏風險下，下修今明年的獲利預估，降幅分別為6%及12%。

美系外資表示，汽車導線架出貨面臨風險上升的情況，加上下半年消費性產品訂單能見度仍低下，調降順德的評等，由加碼調降至中立，目標價由130元下修至120元。

順德今日以121.5元開出，下跌2.5元，股價開低走低，一度下滑至113.5元，盤中跌幅6.45%。