精密金屬零件OEM製造商六方科-KY 獲證交所核准回台上市

六方科-KY今(25)通過臺灣證券交易所董事會核准回台上市。

六方科為精密金屬零件OEM製造商，生產據點位於泰國北柳府，產品應用領域涵蓋汽車、工業應用、3C電腦及醫療等產業，銷售對象遍布歐洲、美洲及日本等地之著名汽車Tier 1客戶如Continental、Vitesco及Denso，以及工業應用如Fabrinet、Veeco、Lumentum、Coherent、Bruker及Seagate等。

六方科4座工廠皆位處泰國，居東南亞樞紐位置，除可就地供應國際級客戶於泰國在地工廠以外，因長久合作關係密切，並進一步晉升該等企業全球據點之主要供應商。目前六方科產品線是以大量標準化之乘用車的引擎、煞車、變速箱傳動系統及車用螢幕零組件應用，及少量多樣之工業應用如雷射切割、光纖通訊等工業設備零組件佔大宗。

另該公司亦開發出一系列之自有品牌醫療類產品，例如：與泰國工研院合作開發應用於亞洲人骨骼及身體結構之骨科植入件，以及自行開發應用於血管腔內手術及血管攝影過程中所使用的線狀物之血管導絲，六方科-KY未來將拓展此類醫療產品之OEM代工市場。

機械加工產品之終端應用多元，可廣泛運用於車用、光通訊、雷射應用、半導體、醫療、科學研究、航太及工業自動化及物聯網眾多市場等，在終端應用領域廣泛之下，能增進該公司營運廣度，有利於六方科-KY未來業務發展；隨節能減碳之環保意識抬頭及人工智慧之興起，目前六方科-KY已開發出新能源車、氫燃料電池車、機械手臂及穿戴裝置等新應用產品，具有成長動能。

2019年~2022年度，六方科營收分別為15.12億元、12.61億元、15.24億元及13.07億元，營業毛利分別為2.87億元、2.69億元、4.52億元及3.3億元，稅前淨利分別為1.78億元、1.39億元、3.02億元及2.94億元，每股盈餘分別為6.45元、4.98元、10.97元及10.65元，顯示六方科-KY於2020年營運雖受新冠疫情影響，但營業收入仍可維持一定水準、持續獲利且近兩年度每股盈餘創高並維持穩定。

展望未來，由於中美政治角力越演越烈，地緣風險明顯提升，致使歐美廠商加速去中國化，泰國作為精密工業重鎮，電動車、工業類產品及3C電子供應鏈完整，帶動歐美廠商往泰國移動，六方科目前已購置未來擴廠所需之土地，未來除擁有泰國在地優勢以外，更可借助於台灣上市的奧援取得資金、人才、知名度提升等優勢，進一步爭取更多各式產品OEM訂單機會。