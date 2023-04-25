美系外資提出聯發科三情境 機率最高的是Q2營收持平

聯發科（2454）將在4月日召開法說會，美系外資最新報告則是重申減碼評等，目標價618元，且點出聯發科後續的三種可能情境，預估最壞的可能是Q2營收季減5%，最好則是季增5~10%，但機率最高的則是第2季營收持平、毛利率約47%、營業利益率約11~12%。

美系外資在聯發科法說會前出具最新報告，報告認為，聯發科面臨的價格競爭，恐不是景氣循環的周期性因素問題，而將是產業的結構性問題；美系外資預估，目前台積電6、7奈米的產能供應沒有問題，5G晶片差異化小，若價格要回復正常，可能要等到下一代的6G產品，但預期6G技術週期還要等5~7 年。

美系外資在報告中提出三種可能情境，最壞的預期是，第2季營收季減5%、毛利率45~46%、營業利益率跌破10%，主要是看淡下半年的終端需求展望不佳，不過，美系外資也表示，這個情境發生的可能機率僅20%。

第二個可能情境是，第2季營收持平、毛利率約47%、營業利益率約11~12%，主要是看好中國大陸手機需求復甦，第3季完成智慧手機庫存消化；美系外資認為，這個情境發生機率約為50%。

第三個可能情況境是，預估第2季營收季增5~10%、毛利率48~49%、營業利益率約16~17%，主要是受惠於已看到中國大陸智慧手機復甦推升拉貨動能，預期智慧手機庫存消化可望在第2季完成；美系外資預估，這個情境的發生機率約30%。

聯發科今（25）日以678元開高後翻黑，一度下滑至653元，盤中跌幅3.25%。