快訊

聯華食品大火釀七死全倒臥冷凍庫 消防人員：犯下1致命逃生錯誤

專訪聯合國駐蘇丹人員：百萬兒童陷入危機！

私中入學考補習班靠台大名師打口碑 也會「挑家長」

美系外資提出聯發科三情境 機率最高的是Q2營收持平

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

聯發科（2454）將在4月日召開法說會，美系外資最新報告則是重申減碼評等，目標價618元，且點出聯發科後續的三種可能情境，預估最壞的可能是Q2營收季減5%，最好則是季增5~10%，但機率最高的則是第2季營收持平、毛利率約47%、營業利益率約11~12%。

美系外資在聯發科法說會前出具最新報告，報告認為，聯發科面臨的價格競爭，恐不是景氣循環的周期性因素問題，而將是產業的結構性問題；美系外資預估，目前台積電6、7奈米的產能供應沒有問題，5G晶片差異化小，若價格要回復正常，可能要等到下一代的6G產品，但預期6G技術週期還要等5~7 年。

美系外資在報告中提出三種可能情境，最壞的預期是，第2季營收季減5%、毛利率45~46%、營業利益率跌破10%，主要是看淡下半年的終端需求展望不佳，不過，美系外資也表示，這個情境發生的可能機率僅20%。

第二個可能情境是，第2季營收持平、毛利率約47%、營業利益率約11~12%，主要是看好中國大陸手機需求復甦，第3季完成智慧手機庫存消化；美系外資認為，這個情境發生機率約為50%。

第三個可能情況境是，預估第2季營收季增5~10%、毛利率48~49%、營業利益率約16~17%，主要是受惠於已看到中國大陸智慧手機復甦推升拉貨動能，預期智慧手機庫存消化可望在第2季完成；美系外資預估，這個情境的發生機率約30%。

聯發科今（25）日以678元開高後翻黑，一度下滑至653元，盤中跌幅3.25%。

外資 智慧手機

延伸閱讀

中環處分455張聯發科 獲利約達177萬元

聯發科法說 台股操作策略

六檔半導體股 瑞信按讚

麥格理報佳音 多數科技業Q2景氣反彈

相關新聞

高價IC設計股殺聲隆隆 創意、譜瑞雙雙跌落千金股行列

台股今（25）日開低走低，盤中重挫逾百點，失守季線，高價IC設計股殺聲隆隆，矽智財指標股創意率先跌破千元，盤中重挫逾8%...

市場觀望 台積電面臨500元保衛戰

台積電（2330）法說下修今年展望，恐為金融海嘯以來首次衰退。台積電今（25）日早盤最低到502元，下跌5元，最高到50...

Google新品連發 供應鏈樂

業界傳出，Google將在5月11日年度開發者大會（I／O）發表首款旗下折疊機「Pixel Fold」，最快6月開賣，今...

揚明光單季虧損 不配息

光學鏡頭廠揚明光（3504）昨（24）日董事會通過首季財報，單季稅後淨損8,562萬元，每股淨損0.75元，連兩季虧損。...

勤誠 今年有望先蹲後跳

伺服器機殼廠勤誠（8210）今年五大新專案將在下半年導入量產，加上受到AI激勵，全球伺服器市場需求正逐季回溫，全年營運有...

寵妻！台灣光罩執行長3000張持股 全轉讓給配偶

光罩（2338）於24日申報，執行長吳國精將所持股3,000張自家股票，轉讓給配偶吳賴惠珍。另外，吳國精之女吳昭宜擔任光...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦