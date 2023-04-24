寵妻！台灣光罩執行長3000張持股 全轉讓給配偶
光罩（2338）於24日申報，執行長吳國精將所持股3,000張自家股票，轉讓給配偶吳賴惠珍。另外，吳國精之女吳昭宜擔任光罩董事，到3月為止的統計資料顯示，她也持有超過9,900張該公司股票。
光罩去年業績來到歷史高點，全年合併營收為77.41億元，年增27.3％。今年首季合併營收則為15.63億元，年減8.4％，已連兩季呈現季減。
光罩先前提到，今年首季應是全年營運谷底，隨著新產能陸續開出，且12吋晶圓光罩貢獻度持續提升，在景氣逐漸回升，今年集團營收朝百億元目標邁進。
光罩去年每股純益為3.37元，擬配發2.5元現金股利。展望今年，光罩持續投資關鍵製程，預估今年資本支出金額約為32億元，年增28％，主要用於購置機台與廠房設施。
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