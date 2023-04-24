台積電收507元創1個多月新低 短期營運面臨逆風
台積電法說會後，市場觀望，台積電美國存託憑證（ADR）於20日下跌逾4%，台積電今（24）日股價表現疲弱，早盤最低下跌7元，到504元，創1個多月新低，終場收在507元，下跌4元。
台積電短期營運面臨逆風，第2季營收將季減約6.7%，全年美元營收將減少約1%至6%，中止連續13年營運成長趨勢。不過，3奈米製程需求強勁，產能供不應求，資本支出仍維持320億至360億美元。
台積電總裁魏哲家表示，由於總體經濟情勢衰退和終端市場需求疲軟，無晶圓廠半導體（fabless semiconductor）庫存在2022年第4季持續增加，且庫存水位直至去年底仍遠高於台積電的預期。此外，中國大陸於疫情解封後的終端需求復甦情形也低於預期。
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