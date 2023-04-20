快訊

搶到ANA BUG票一動作還可退9萬！旅遊達人教戰：改出發地 「買明天就走的票」

美軍綠扁帽傳奇 越戰頭中槍打不死 曾與賓拉丹近身接觸

地面是乾的！台南被列豪雨範圍卻「上午出大太陽」 市府災防辦說話了

仁寶除息首日開小紅翻黑 早盤陷入貼息

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
代工大廠仁寶今天(20日)除息交易。記者吳康瑋／攝影
代工大廠仁寶今天(20日)除息交易。記者吳康瑋／攝影

代工大廠仁寶（2324）董事會日前通過去年度盈餘分配案，決議每股配發現金股利1.2元，配發率約72%，今（ 20）日除息，參考價24.45元，早盤以24.5元開出，可惜盤中翻黑，呈現小幅貼息。

仁寶去年合併營收1兆732.46億元，年減13%，合併營業淨利92.19億元，年減31%，稅後純益72.88億元，年減42%，每股純益1.67元，現金股利1.2元今日除息，預計5月19日發放現金股利。

亞系外資看好PC產業轉向正面，調高多檔PC類股評等及目標價，包括廣達、緯創、宏碁、仁寶等的評等及目標價都獲得調高，其中，仁寶評等由原先減碼調高到中立，目標價則由15元調高至21.5元。

仁寶早盤以24.5元開出，朝填息前進，不過，盤中翻黑，一度下滑至24.25元，呈現小幅貼息的表現。

仁寶 股利

延伸閱讀

長榮填息秀有戲 法人布局

緯創、元晶 靈活操作

法人買超股 表現贏大盤

外資賣超103.23億元 大賣群創33956張

相關新聞

仁寶除息首日開小紅翻黑 早盤陷入貼息

代工大廠仁寶（2324）董事會日前通過去年度盈餘分配案，決議每股配發現金股利1.2元，配發率約72%，今（ 20）日除息...

天鈺減資加配息 將發12元

鴻海旗下驅動IC廠天鈺（4961）昨（19）日召開董事會決議辦理現金減資，預計減資6.53億元，減資比率35%，股東每股...

驅動IC進入成長循環

半導體產業在2022年反轉向下，驅動IC最先步入庫存調節，歷經一年的庫存調整，相關族群包括聯詠（3034）、天鈺及敦泰等...

友訊改選 台鋼主導

網通品牌大廠友訊（2332）今年股東會將全面改選董事，近期董事候選名單出爐，台鋼集團掌握四席董事、三席獨董，掌握過半席次...

友訊集團整合 搶進智慧應用

友訊（2332）集團近年積極整合友勁及台鋼集團下易通展資源，全面搶進智慧家庭、智慧企業、智慧產業與城市等AIoT基礎建設...

業成搶單 拚營運回溫

觸控大廠業成GIS-KY（6456）昨（19）日參加2023 Touch Taiwan（台灣智慧顯示展覽會），資深副總經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦