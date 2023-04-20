仁寶除息首日開小紅翻黑 早盤陷入貼息
代工大廠仁寶（2324）董事會日前通過去年度盈餘分配案，決議每股配發現金股利1.2元，配發率約72%，今（ 20）日除息，參考價24.45元，早盤以24.5元開出，可惜盤中翻黑，呈現小幅貼息。
仁寶去年合併營收1兆732.46億元，年減13%，合併營業淨利92.19億元，年減31%，稅後純益72.88億元，年減42%，每股純益1.67元，現金股利1.2元今日除息，預計5月19日發放現金股利。
亞系外資看好PC產業轉向正面，調高多檔PC類股評等及目標價，包括廣達、緯創、宏碁、仁寶等的評等及目標價都獲得調高，其中，仁寶評等由原先減碼調高到中立，目標價則由15元調高至21.5元。
仁寶早盤以24.5元開出，朝填息前進，不過，盤中翻黑，一度下滑至24.25元，呈現小幅貼息的表現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言