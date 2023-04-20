仁寶除息首日開小紅翻黑 早盤陷入貼息

代工大廠仁寶（2324）董事會日前通過去年度盈餘分配案，決議每股配發現金股利1.2元，配發率約72%，今（ 20）日除息，參考價24.45元，早盤以24.5元開出，可惜盤中翻黑，呈現小幅貼息。

仁寶去年合併營收1兆732.46億元，年減13%，合併營業淨利92.19億元，年減31%，稅後純益72.88億元，年減42%，每股純益1.67元，現金股利1.2元今日除息，預計5月19日發放現金股利。

亞系外資看好PC產業轉向正面，調高多檔PC類股評等及目標價，包括廣達、緯創、宏碁、仁寶等的評等及目標價都獲得調高，其中，仁寶評等由原先減碼調高到中立，目標價則由15元調高至21.5元。

仁寶早盤以24.5元開出，朝填息前進，不過，盤中翻黑，一度下滑至24.25元，呈現小幅貼息的表現。