仁寶是「電子五哥」中漲幅墊底！ 專家：目前股價合理偏低
扶不起的仁寶？明日除息！
這波AI帶動的漲幅，實在相當驚人。其中5家苦命代工廠也有出現拉抬。但是仁寶卻是位居最後呢！
電子五哥 今年漲幅
緯創最猛上漲47.8%
英業達其次上漲22.7%
廣達漲幅14.2%
和碩漲幅10.4%
仁寶墊底只有漲9.11%
所以不漲反而沒困擾，因為除息後買進可以降成本。
我將仁寶列為私藏定存股在「私藏定存股便宜價監控」中整理不少仁寶的相關數據：
近五年平均EPS為2.07元
近五年平均現金股利1.44元
仁寶連續25年配發現金股利
明天仁寶除息1.2元，想領息就今天買，想撿便宜之後買，反正股價位階「合理偏低」，今年第一季EPS還沒公佈，停看聽也不是壞事囉。
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